洛阳市场重要民生商品货源充足、价格平稳

龙年春节即将到来。4日至5日，洛阳市市场监管局、洛阳市发改委、洛阳市商务局组成联合检查组，对洛阳部分超市和农贸市场重要民生商品的市场运行情况、价格进行专项检查，记者跟随采访。

龙年春节即将到来。4日至5日，洛阳市市场监管局、洛阳市发改委、洛阳市商务局组成联合检查组，对洛阳部分超市和农贸市场重要民生商品的市场运行情况、价格进行专项检查，记者跟随采访。

近期，洛阳持续低温雨雪天气，对百姓的生活造成不便。针对民生需求，检查组成员聚焦粮、油、肉、蛋、菜、果、奶等居民生活必需品，重点对市场供应和价格波动情况进行检查。

后腿纯瘦肉16.8元/斤、精碎肉15.8元/斤……在洛龙区大张盛德美超市3楼的肉类售卖专区，不少市民正在挑选商品，“咣咣咣”的剁肉声热火朝天；在正大卜蜂莲花超市，小白菜、生菜、菠菜等已经分装好的蔬菜被整齐摆放在货架上，工作人员正在清理掉落的菜叶；在关林农贸市场，多个摊位的鸡蛋、蔬菜等商品供应充足，不时有过往市民询问价格。记者留意到，上述地点的肉蛋、果蔬和粮油等销售区摊位上方都悬挂有统一价格标签，并标注当天价格，检查人员对近几日的销售价格进行逐一对比，未发现有不合理加价、哄抬物价等情况。

从当日现场的检查情况看，目前洛阳重要民生商品货源充足、品种丰富，市民消费需求持续提升，市场价格整体较为平稳。其中，粮油市场价格基本稳定，肉蛋、鲜叶蔬菜等由于春节前集中采购和低温雨雪天气影响，价格有所上涨，根据市场运行及经营者预测，近期将逐渐平稳回落。

记者了解到，此前，洛阳市市场监管局已发布规范春节市场价格秩序提醒告诫函，要求各粮、油、肉、禽、蛋、菜等生活必需品经营者要做好价格公示，对借节日或低温雨雪极端天气之机捏造、散布涨价信息、串通涨价、价格欺诈等价格违法行为,一经查实，将从重从快处罚并公开曝光。

结合当前市场运行情况，检查组指导各商户加大对肉、蛋、菜等商品的采购力度，保证库存充足、价格稳定、食品安全，营造良好消费环境。下一步，洛阳各相关部门将持续密切关注重要民生商品市场价格动态，加强市场预期引导，加大市场巡查力度，加强价格监测预警，确保春节期间重要民生商品价格平稳，供应充足，为广大市民度过快乐祥和的新春佳节保驾护航。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 吴晓潇 周艳蕾 文/图)