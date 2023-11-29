逛大集，买年货！洛阳32个临时年货市场位置公布

雪后初晴，2024年春节进入倒计时。2月5日，记者从洛阳市城市管理执法支队了解到，为满足广大市民购买年货的需求，杜绝乱摆乱卖现象，今年洛阳主城区设置了32个临时年货市场，主要经营蔬菜、水果、干货、糖果、糕点、水产、腊味、春联等。

雪后初晴，2024年春节进入倒计时。2月5日，记者从洛阳市城市管理执法支队了解到，为满足广大市民购买年货的需求，杜绝乱摆乱卖现象，今年洛阳主城区设置了32个临时年货市场，主要经营蔬菜、水果、干货、糖果、糕点、水产、腊味、春联等。还没办年货的抓紧啦！

临时年货市场经营时间：2024年2月2日至2024年2月17日

据相关负责人介绍，当前洛阳城管部门正在开展“红红火火迎新春 干干净净过大年”市容环境治理提升活动，相关流动摊点必须到指定的临时年货市场内规范经营，严禁占用城市道路以及在道路两侧摆摊设点、占道经营等行为，以整洁有序的市容环境喜迎新春佳节。

洛阳市城市区春节年货摊点分布：

(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图)