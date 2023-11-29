春节假期期间 洛阳地铁延长运营1小时

2024年2月9日至2024年2月17日(除夕~正月初八)，洛阳地铁将对线网行车组织进行调整，延长运营1小时，这是记者从洛阳市轨道交通集团获得的消息。

2024年2月9日至2024年2月17日(除夕~正月初八)，洛阳地铁将对线网行车组织进行调整，延长运营1小时，这是记者从洛阳市轨道交通集团获得的消息。

调整后运营时间为6:30~23:30，最小行车间隔为6分钟，更好满足广大市民及游客出行需求，具体行车安排如下：

节假日期间，临近旅游景区、交通枢纽、主要商圈的车站客流较大，请广大乘客朋友合理规划出行时间，如遇排队请听从工作人员的指引。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）