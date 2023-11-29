“千‘年’周公庙 百‘画’贺新春”——中国洛阳全国十大木版年画联展开展

祥龙贺岁，年画迎春。2月5日上午，由河南省民间文艺家协会、洛阳市文联指导，洛阳市博物馆协会、洛阳市民间文艺家协会、开封市民间文艺家协会主办，洛阳周公庙博物馆联合开封市继中朱仙镇木版年画社承办，多家单位共同协办的“千‘年’周公庙 百‘画’贺新春”——中国洛阳全国十大木版年画联展在洛阳周公庙博物馆研学厅正式开展。

资料图

祥龙贺岁，年画迎春。2月5日上午，由河南省民间文艺家协会、洛阳市文联指导，洛阳市博物馆协会、洛阳市民间文艺家协会、开封市民间文艺家协会主办，洛阳周公庙博物馆联合开封市继中朱仙镇木版年画社承办，多家单位共同协办的“千‘年’周公庙 百‘画’贺新春”——中国洛阳全国十大木版年画联展在洛阳周公庙博物馆研学厅正式开展。

中华文化博大精深，源远流长，年俗文化跨越千年，绵延至今。在中国民间，年画是新年的象征，木版年画作为中国优秀的传统民间艺术、国家级非物质文化遗产，千百年来，一张张绚丽多彩、清新亮丽的木版年画以其独特的艺术魅力和丰富的民俗文化内涵，传递着浓厚的年味儿和浓重的人文情怀，承载着人们对驱邪纳福、祈保平安、风调雨顺、家业兴旺等美好生活愿景的希冀。

本次展览汇聚了河南朱仙镇、天津杨柳青、湖南滩头、江苏桃花坞、河北武强、陕西凤翔、四川绵竹、广东佛山、山东杨家埠、河南滑县全国十大木版年画。内容以门神类、神像人物类、吉祥纳福类、历史故事类为主。展览以地域为主线，注重内容的多样性与丰富性，甄选出了百余幅制作精美、兼具艺术性和欣赏性的作品予以展示，力求呈现出多姿多彩的民间艺术风貌，为观众提供一场高质量的“新春文化盛宴”，使公众在博物馆里近距离感受非遗魅力，乐享文化大餐。

用刻刀留住年味，用木板传承文化。此次展览搭建了传播优秀民间文化的平台，拓展了春节文化体验空间，为公众了解国家非物质文化遗产的多重价值和深厚内涵提供了重要窗口，是馆方引进传统民间艺术展览活动的一次重要实践。洛阳周公庙博物馆将以此次展览为依托，加强文物资源共享和文化交流，深入挖掘中华优秀民间文化内涵，积极推动中华优秀传统文化保护传承和创新发展，以优质展览守护历史文脉，坚定文化自信，多维度发挥博物馆阵地作用。（张星星）