事关年夜饭！洛阳发布重要提醒

春节将至。为了让广大消费者的“年夜饭”吃得安心、放心、开心，5日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关消费提醒。

春节将至。为了让广大消费者的“年夜饭”吃得安心、放心、开心，5日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关消费提醒。

家庭制备年夜饭——

大多数家庭会选择自制团圆饭，需要注意的是，采购食品应到正规超市、商场、集贸市场等销售场所；挑选新鲜、来源明晰的食材原料，认真清洗并做到烧熟煮透；冷冻食品烹饪前应充分解冻，以防食品中心加热不透；在配菜上要注意科学搭配膳食，多食富含纤维素、维生素的新鲜蔬菜、水果等清淡健康食品，不暴饮暴食，厨具和餐饮具使用前要注意清洁。

外出享用年夜饭——

外出就餐时，请选择持有有效证照、就餐环境及管理较好的餐馆，索要正规发票、收据或留存付款凭证。同时要注意“定”金和“订”金的区别，在协议中约定有关事项，特别注意需提前明确是否有额外收费项目，以及是否有禁止自带酒水、限制最低消费等“霸王条款”。认真核对菜品，确认实际出菜与预订数量是否相符，注意查看账单与实际品种是否相符。慎食高风险食品，若选择食用凉菜、熟食卤味和生食水产品等冷食、生食类食品时，应注意查看食品经营单位是否有经营相关冷食和生食类品种的项目。建议大家在点餐时按人数量点，聚会人数尽量要少，尽量不要浪费,提倡“光盘”行动。

点购外卖年夜饭——

要选择证照齐全并公示、外卖平台展示环境良好、评价高、距离较近的餐饮单位，尽量不网购凉菜、生食食品等高风险食品。收到外卖后，应第一时间检查“食安封签”，查看包装是否完整、有无破损、是否有被开启的痕迹、餐食是否被污染等，如发现包装有破损、外表脏污、菜品有异味及疑似变质的，一定不要食用，要立即通过订餐平台联系商家退换。为避免配送时间长、餐品保温等因素影响食物安全和口感，收餐后应及时加热或食用，勿长时间存放。

洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒：消费者一旦出现恶心、腹痛、腹泻、发热等不适反应时，应立即停止食用可疑食物，尽快就近就医，并保留可疑食物；发现食品安全违法行为时，应及时拨打12315进行投诉，依法维护好自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)