洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关年夜饭！洛阳发布重要提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.05 11:09

　　春节将至。为了让广大消费者的“年夜饭”吃得安心、放心、开心，5日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关消费提醒。

　　家庭制备年夜饭——

　　大多数家庭会选择自制团圆饭，需要注意的是，采购食品应到正规超市、商场、集贸市场等销售场所；挑选新鲜、来源明晰的食材原料，认真清洗并做到烧熟煮透；冷冻食品烹饪前应充分解冻，以防食品中心加热不透；在配菜上要注意科学搭配膳食，多食富含纤维素、维生素的新鲜蔬菜、水果等清淡健康食品，不暴饮暴食，厨具和餐饮具使用前要注意清洁。

　　外出享用年夜饭——

　　外出就餐时，请选择持有有效证照、就餐环境及管理较好的餐馆，索要正规发票、收据或留存付款凭证。同时要注意“定”金和“订”金的区别，在协议中约定有关事项，特别注意需提前明确是否有额外收费项目，以及是否有禁止自带酒水、限制最低消费等“霸王条款”。认真核对菜品，确认实际出菜与预订数量是否相符，注意查看账单与实际品种是否相符。慎食高风险食品，若选择食用凉菜、熟食卤味和生食水产品等冷食、生食类食品时，应注意查看食品经营单位是否有经营相关冷食和生食类品种的项目。建议大家在点餐时按人数量点，聚会人数尽量要少，尽量不要浪费,提倡“光盘”行动。

　　点购外卖年夜饭——

　　要选择证照齐全并公示、外卖平台展示环境良好、评价高、距离较近的餐饮单位，尽量不网购凉菜、生食食品等高风险食品。收到外卖后，应第一时间检查“食安封签”，查看包装是否完整、有无破损、是否有被开启的痕迹、餐食是否被污染等，如发现包装有破损、外表脏污、菜品有异味及疑似变质的，一定不要食用，要立即通过订餐平台联系商家退换。为避免配送时间长、餐品保温等因素影响食物安全和口感，收餐后应及时加热或食用，勿长时间存放。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒：消费者一旦出现恶心、腹痛、腹泻、发热等不适反应时，应立即停止食用可疑食物，尽快就近就医，并保留可疑食物；发现食品安全违法行为时，应及时拨打12315进行投诉，依法维护好自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
        赋能发展勇担当，蓄势前行向未来。
  • ·10月龄女婴腹泻就医 却意外查出罕见病
  • ·吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • H5 | “2024版”新洛阳，喊你一起看！
  • 业绩大增！中信重工2023年预计盈利超3...
  • 雨雪暂别洛阳“舞台” 低温仍未“退场”
  • 政府工作报告（摘要）
  • 长图 | 10个高频词，看懂2024洛阳两会...
  • 徐衣显参加宜阳县代表团审议
  • 两会瞬间
  • 出行注意！洛阳多条公交线路临时调整
  • 洛阳市第十六届人民代表大会第二次会...
  • 年货清单上，洛阳人对国潮商品情有独钟
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    王城公园雪打灯

    欢天喜地迎新春

    兴洛湖公园 银装素裹

    迎新春 百人剪百龙活动
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605