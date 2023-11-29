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洛阳博物馆2024年春节假期开放时间公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳博物馆 2024.02.05 11:04

　　今日洛阳博物馆微信公众号发布消息称，2024年春节将至，为满足广大观众假日文化需求，洛阳博物馆发布春节期间相关开放事宜公告。

亲爱的观众朋友们：

　　2024年春节将至，为满足广大观众假日文化需求，洛阳博物馆春节期间相关开放事宜公告如下：

　　1.开放时间：

　　2月9日(除夕)开放时间9:00——15:00(14:30停止入馆)。

　　2月10日至2月17日(初一至初八)正常开放，开放时间：9:00——17:00(16:30停止入馆)。

　　2.预约须知：

　　春节期间我馆继续实行全员分时段实名预约参观机制，观众请提前3天通过洛阳博物馆官方微信公众号进行预约，合理安排参观时间。

　　参观当日，观众须携带本人二代身份证原件，按照所预约的时段核销入馆。持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证及外国人永久居留身份证或护照的人士，在官方微信公众号提前预约后，参观当日凭本人有效证件原件和预约时段的凭证核验信息后入馆。请您合理规划行程，预约后如不能到馆参观，请及时取消预约。未预约的观众不得进入场馆。

　　60岁以上人群可免预约持身份证入馆参观；残疾人、现(退)役军人、军(烈)属、消防救援人员持有效证件通过绿色通道入馆参观。

　　为营造安全舒适的参观环境，入馆请有序排队并配合身份证核验。假期参观人数较多，请文明参观，遵守安检要求。

　　春节假期参观咨询电话：0379-69901019，0379-69901020

　　3.洛阳博物馆分馆周王城天子驾六博物馆

　　2024年春节期间2月9日至2月17日(除夕至初八)正常开放。

　　开放时间：每日8:30——18:30(18:00停止售票)。详情见洛阳博物馆官方微信公众号周王城天子驾六博物馆预约购票参观须知。

　　真诚感谢您长期以来给予我馆的关注与支持，欢迎广大的观众朋友来馆参观！洛阳博物馆恭祝大家新春快乐，万事如意！

　　洛阳博物馆

　　2024年2月5日
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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