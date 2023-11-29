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纯干货攻略！龙行龘龘游栾川 老君山下过大年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川文旅 2024.02.05 09:55

　　2024年春节，栾川旅游有什么？

　　有龙年优惠政策

　　有“龙腾盛世·焰遇栾川”大型焰火晚会

　　有激情飞扬的冰雪体验

　　有独一无二的豫西年俗

　　龙行龘龘游栾川，老君山下过大年

　　栾川已做好准备，欢迎全国游客春节游栾川

　　如何玩转栾川？

　　这里有一份超级实用的吃住游玩线路攻略

　　让你沉浸式慢游奇境栾川！

　　线路一

　　第一天上午：老君山

　　每年冬季，老君山的惊艳雪景都会美上热搜，雪后老君山漫山遍野雾凇雪挂、玉树琼枝，仿若回到千年前，登老君山、观云海、看雾凇，共赏冰雪盛宴！

　　2月7日至24日，老君山景区推出“新春饺子宴 天宫喜闹会”活动，五龙财神送福、长龙灯舞、龙鱼灯舞、卖花灯等节目互动，让您沉浸体验仙山烟火气的新年天宫，景区还准备了免费新春饺子宴在等您哦！

　　游玩时间：4小时(门票需提前一天预约)

　　地址：栾川县城东区

　　票价：100元/人、中灵索道、云景索道130元/人、峰林索道80元/人。

　　停止检票：15:30

　　咨询电话：0379-66838888

　　第一天下午：鸡冠洞

　　鸡冠洞形成于8亿年前，是长江以北罕见的大型喀斯特岩溶地质奇观，洞中石林耸秀，石瀑飞溅，四季恒温，天然成趣，蔚为壮观。

　　2月10日至17日，鸡冠洞景区推出“新春禧乐嘉年华”活动，看狮王争霸、盛世腾龙、特色杂技等非遗演出，还有特色美食市集，让您感受梦幻冰雪互动、暖冬市集带来的美好体验。

　　游玩时间：3小时

　　地址：栾川县城西3公里

　　票价：80元/人

　　停止检票：17:00

　　咨询电话：0379—66890998

　　第二天上午：伏牛山滑雪度假乐园

　　伏牛山滑雪度假乐园，是冬季赋予栾川的梦幻雪场，滑道多样、娱雪面积大，无论单板、双板还是雪上项目，在这里紧张刺激的冰雪运动秀出的是青春的无限活力。

　　1月18日至2月25日，伏牛山滑雪度假乐园与蜜雪冰城跨界联动举办“请雪友干杯”、雪友国潮新年市集、大众冰雪季体验、雪夜派对音乐节等活动，带给你与众不同的冰雪体验！

　　游玩时间：3小时

　　地址：栾川县石庙镇杨树坪村

　　票价：2月10日至2月17日258元/人(包含门票、三个小时滑雪及雪具)

　　停止检票：17:30

　　咨询电话：0379—66644888

　　第二天下午：天河大峡谷

　　天河大峡谷是伏牛山世界地质公园的核心区之一，景区平均海拔超过1500米，年平均温度仅有10.2℃，冬季形成的冰柱冰挂蔚为壮观，成为吸引游客的网红打卡点。

　　即日起至2月29日，可以参加“北国风光·梦幻天河”首届奇幻冰雪节，在4000平方米戏雪乐园里坐上机甲战车、橡皮圈滑道、雪地挖掘机尽情玩耍，更有新春财神祈福庙会活动、民俗演绎活动等你来！

　　游玩时间：3小时

　　地址：栾川县叫河镇

　　票价：即日起至2月29日门票25元/人

　　停止检票：17:00

　　咨询电话：0379—66636666

　　住宿推荐

　　一、老君山周边民宿

　　二、县城酒店

　　美食推荐

　　(凤凰天街、半山小巷、耕莘小吃城

　　三大美食集中区，想吃啥都有！)

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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