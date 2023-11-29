纯干货攻略！龙行龘龘游栾川 老君山下过大年

2024年春节，栾川旅游有什么？
有龙年优惠政策
有“龙腾盛世·焰遇栾川”大型焰火晚会
有激情飞扬的冰雪体验
有独一无二的豫西年俗
龙行龘龘游栾川，老君山下过大年
栾川已做好准备，欢迎全国游客春节游栾川
如何玩转栾川？
这里有一份超级实用的吃住游玩线路攻略
让你沉浸式慢游奇境栾川！
线路一
第一天上午：老君山
每年冬季，老君山的惊艳雪景都会美上热搜，雪后老君山漫山遍野雾凇雪挂、玉树琼枝，仿若回到千年前，登老君山、观云海、看雾凇，共赏冰雪盛宴！
2月7日至24日，老君山景区推出“新春饺子宴 天宫喜闹会”活动，五龙财神送福、长龙灯舞、龙鱼灯舞、卖花灯等节目互动，让您沉浸体验仙山烟火气的新年天宫，景区还准备了免费新春饺子宴在等您哦！
游玩时间：4小时(门票需提前一天预约)
地址：栾川县城东区
票价：100元/人、中灵索道、云景索道130元/人、峰林索道80元/人。
停止检票：15:30
咨询电话：0379-66838888
第一天下午：鸡冠洞
鸡冠洞形成于8亿年前，是长江以北罕见的大型喀斯特岩溶地质奇观，洞中石林耸秀，石瀑飞溅，四季恒温，天然成趣，蔚为壮观。
2月10日至17日，鸡冠洞景区推出“新春禧乐嘉年华”活动，看狮王争霸、盛世腾龙、特色杂技等非遗演出，还有特色美食市集，让您感受梦幻冰雪互动、暖冬市集带来的美好体验。
游玩时间：3小时
地址：栾川县城西3公里
票价：80元/人
停止检票：17:00
咨询电话：0379—66890998
第二天上午：伏牛山滑雪度假乐园
伏牛山滑雪度假乐园，是冬季赋予栾川的梦幻雪场，滑道多样、娱雪面积大，无论单板、双板还是雪上项目，在这里紧张刺激的冰雪运动秀出的是青春的无限活力。
1月18日至2月25日，伏牛山滑雪度假乐园与蜜雪冰城跨界联动举办“请雪友干杯”、雪友国潮新年市集、大众冰雪季体验、雪夜派对音乐节等活动，带给你与众不同的冰雪体验！
游玩时间：3小时
地址：栾川县石庙镇杨树坪村
票价：2月10日至2月17日258元/人(包含门票、三个小时滑雪及雪具)
停止检票：17:30
咨询电话：0379—66644888
第二天下午：天河大峡谷
天河大峡谷是伏牛山世界地质公园的核心区之一，景区平均海拔超过1500米，年平均温度仅有10.2℃，冬季形成的冰柱冰挂蔚为壮观，成为吸引游客的网红打卡点。
即日起至2月29日，可以参加“北国风光·梦幻天河”首届奇幻冰雪节，在4000平方米戏雪乐园里坐上机甲战车、橡皮圈滑道、雪地挖掘机尽情玩耍，更有新春财神祈福庙会活动、民俗演绎活动等你来！
游玩时间：3小时
地址：栾川县叫河镇
票价：即日起至2月29日门票25元/人
停止检票：17:00
咨询电话：0379—66636666
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