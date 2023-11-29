出行注意！洛阳多条公交线路临时调整

据“洛阳公交集团”消息，截至今日7时30分，受雨雪天气影响，我市部分公交线路临时调整。

据“洛阳公交集团”消息，截至今日7时30分，受雨雪天气影响，我市部分公交线路临时调整。具体内容如下：

一、临时停运线路

36路、89路、118路、便民3号专线、便民5号专线、便民6号专线、伊滨区2号线、万安山专线、寇店环线

二、临时调整线路

1路：调整为“魏紫路二乔路口-高铁龙门站”区间运行；

2路：从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线行驶至九都路与涧东路交叉口后，改走涧东路、凯旋西路、王城大道、九都路恢复原线(仅去程调整)；

4路：从中州东路公交停车场发车，改走中州东路、中州中路到王城广场，调整路段去、回程一致；

7路：从南苑路南昌路口发车，沿原线行驶至九都路与涧东路交叉口后，改走涧东路、凯旋西路、王城大道、九都路恢复原线(仅去程调整)；

11路：调整为“洛阳站-天津路联盟路口”区间运行；

14路：从谷水西发车，沿原线行驶至中州西路与秦岭路交叉口后，改走中州西路、武汉路、联盟路恢复原线，调整路段去、回程一致；

18路：内环沿原线行驶至玄武门大街与北大街交叉口后，改走北大街、中州东路恢复原线；

31路：从谷水西发车，沿原线行驶至联盟路与天津路交叉口后，改走联盟路、南昌路、河洛路、瀛洲桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

34路：从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与夹马营路交叉口后，改走中州东路、新街、唐宫东路恢复原线，调整路段去、回程一致；

40路：调整为“春晴路金谷园路口-丽春西路浅井南路口”区间运行；

41路：调整为“洛阳站-四通路铁路桥”区间运行；

45路：从丽景门发车，沿原线行驶至九都路与解放路交叉口后，改走解放路、凯旋西路、珠江路、延安路恢复原线，调整路段去、回程一致；

48路：调整为“金谷园路春晴路口-平等街北口”区间运行；

50路：调整为“洛阳站-西苑路龙鳞路口”区间运行；

52路：调整为“春晴路金谷园路口-杨村”区间运行；

61路：调整为“茹凹-洛阳站(解放路玄武门大街口)”区间运行；

62路：调整为“洛阳站-伊洛路学府街口”区间运行；

63路：调整为“蓬莱路武汉南路口东-王城大道关林路口”区间运行；

65路：调整为“西关-伊洛路学府街口”区间运行；

72路：从谷水西发车，沿原线行驶至联盟路与周山大道交叉口后，改走联盟路、南昌路、河洛路、周山大道、华夏路恢复原线，调整路段去、回程一致；

76路：从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与夹马营路交叉口后，改走中州东路、新街、唐宫东路恢复原线，调整路段去、回程一致；

87路：调整为“东花坛东-白马寺”区间运行；

90路：双向绕行岳佃路、枣东大道、洛岳路；

95路：从牡丹广场东发车，沿原线行驶至南昌路与丽春西路交叉口后，改走南昌路、河洛路、周山大道、瀛洲桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

98路：调整为“魏紫路二乔路口-王城广场”区间运行；

107路：调整为“解放路春晴路口-瀍涧大道烧沟东”区间运行；

113路：调整为“高铁龙门站-汉魏大道南山大道口”区间运行；

202路：调整为“洛阳站-九都西路浅井南路口”区间运行；

203路：从洛阳站发车，沿原线行驶至芳林路与九都中路交叉口后，改走九都中路、王城大道、王城大桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

207路：从谷水西发车，沿原线行驶至长安路与西苑路交叉口后，改走西苑路、南昌路、九都西路恢复原线，调整路段去、回程一致；

208路：从谷水西发车，改走建设路、中州西路、武汉路、西苑路至牡丹广场，调整路段去、回程一致；

V3路：调整为“中州东路公交停车场-四通路铁路桥”区间运行；

V5路：从滨河北路丰润东路口发车，沿原线行驶至华夏路与周山大道交叉口后，改走周山大道、河洛路、南昌路恢复原线，调整路段去、回程一致；

V8路：调整为“中州东路公交停车场—平等街北口”区间运行；

V19路：内环行驶至状元红路赵粉路口后，改走状元红路直行至状元红路定鼎大道口西恢复原线(不途经赵粉路)；外环行驶至状元红路定鼎大道口西后，改走状元红路直行至状元红路玉屏路口西恢复原线(不途经墨香路)；

韩旗专线：调整为“东花坛东-白马寺”区间运行。

以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线63411661进行咨询。⑥