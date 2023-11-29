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雨雪暂别洛阳“舞台” 低温仍未“退场”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.02.05 08:30

　　过去几天，我市雪花纷飞，大地银装素裹，不少市民驻足欣赏、拍摄美丽的雪景。今天，持续雨雪天气基本结束。

　　省气象台预计，今天到7日，我省只有西部、南部局地有小雨雪，春节前，我省天气将进入雨雪稀少时段。雨雪虽然暂告一段落，但低温并未结束。

　　截至昨日17时，市气象台根据最新气象资料分析，今天多云到阴天，近期持续雨雪天气基本结束。今天凌晨，我市部分地区最低气温降为-10℃～-8℃。本周后期以晴好天气为主，气温较前期快速回升。

　　市气象台提示，雨雪天气逐渐结束，可道路依旧湿滑，并有结冰现象，对公路、铁路和航空出行带来不利影响。请大家密切关注天气变化及道路信息，注意出行安全。

　　最近几天天气预报

　　今日：多云到阴天，气温-8℃～1℃。

　　明日：阴天间多云，南部山区有小雪或零星小雪，气温-6℃～3℃。

　　7日(周三)：阴天到多云，气温-4℃～4℃。

　　8日(周四)：多云转晴天，气温-4℃～8℃。

　　9日(周五)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-3℃～11℃。

　　10日(周六)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-1℃～13℃。

　　11日(周日)：晴天间多云，气温0℃～11℃。

　　(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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