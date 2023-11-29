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今年春节洛邑古城民俗活动丰富多彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.05 08:33

　　日前，记者从洛邑古城景区了解到，从即日起至25日，洛邑古城将开展丰富多彩的新春民俗活动。同时，一期续建部分区域将投入使用。

　　新春特别演艺

　　时间：2月10日至14日(正月初一至初五)

　　地点：洛邑古城

　　内容：舞蹈《潇雨春荷》，让游客感受新春的盎然生机；《戏台一方》带领游客近距离欣赏提线人偶表演；《国风唐潮》乐舞重现隋唐时期新潭码头盛景，展现别样梦里隋唐。此外，在正月初一、正月初五及元宵节，洛邑古城园区内还将上演舞龙、舞狮等。

　　国潮非遗集市

　　时间：即日起至25日(即日起至正月十六)

　　地点：一期续建文化美食街

　　内容：在一期续建文化美食街设置非遗摊位，售卖非遗美食、手工艺品、怀旧零食(爆米花、米花棒等)，红彤彤的灯笼营造浓厚新春氛围。

　　洛邑游园会

　　时间：即日起至25日(即日起至正月十六)

　　地点：吉市

　　内容：引入非遗、绝技理念等，将中国传统演艺精髓汇聚一体，结合洛阳本地文化风俗，融合呈现集民风、演艺、互动等为一体的综合文化大集。

　　活动现场设置捶丸、木射、投壶、套圈、飞花令等古风类游戏，围绕民俗传统、国潮文化打造车水马龙的“里坊闹市”场景，吸引众多市民游客打卡。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 程俊晖)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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