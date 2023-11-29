今年春节洛邑古城民俗活动丰富多彩

日前，记者从洛邑古城景区了解到，从即日起至25日，洛邑古城将开展丰富多彩的新春民俗活动。同时，一期续建部分区域将投入使用。

日前，记者从洛邑古城景区了解到，从即日起至25日，洛邑古城将开展丰富多彩的新春民俗活动。同时，一期续建部分区域将投入使用。 日前，记者从洛邑古城景区了解到，从即日起至25日，洛邑古城将开展丰富多彩的新春民俗活动。同时，一期续建部分区域将投入使用。 新春特别演艺 时间：2月10日至14日(正月初一至初五) 地点：洛邑古城 内容：舞蹈《潇雨春荷》，让游客感受新春的盎然生机；《戏台一方》带领游客近距离欣赏提线人偶表演；《国风唐潮》乐舞重现隋唐时期新潭码头盛景，展现别样梦里隋唐。此外，在正月初一、正月初五及元宵节，洛邑古城园区内还将上演舞龙、舞狮等。 国潮非遗集市 时间：即日起至25日(即日起至正月十六) 地点：一期续建文化美食街 内容：在一期续建文化美食街设置非遗摊位，售卖非遗美食、手工艺品、怀旧零食(爆米花、米花棒等)，红彤彤的灯笼营造浓厚新春氛围。 洛邑游园会 时间：即日起至25日(即日起至正月十六) 地点：吉市 内容：引入非遗、绝技理念等，将中国传统演艺精髓汇聚一体，结合洛阳本地文化风俗，融合呈现集民风、演艺、互动等为一体的综合文化大集。 活动现场设置捶丸、木射、投壶、套圈、飞花令等古风类游戏，围绕民俗传统、国潮文化打造车水马龙的“里坊闹市”场景，吸引众多市民游客打卡。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 程俊晖)