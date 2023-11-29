新春走基层：守护群众出行 洛阳高速交警温情喊话获点赞无数

当春运遇上暴雪，回家的路，总有人为我们守护！

新华社转发洛阳晚报视频(抖音截图)

当春运遇上暴雪，回家的路，总有人为我们守护！

这两天，洛阳网、洛阳晚报视频号及抖音平台，报道了洛阳高速交警压速开道，温情喊话保障车辆安全通行的温暖故事，引发万千网友点赞，相关视频被人民日报及新华社转发。

1月31日晚，洛阳迎来降雪，辖区所有高速收费站口禁止车辆上站。尽管我市高速交警联合路政部门全力清除积雪，但因降雪量较大，道路还是存在一定程度的湿滑情况。

虽然高速收费站口禁止车辆上站，但仍有部分车辆在高速公路上行驶。为此，我市高速交警联动路政部门，以警车开道并打开激光防疲劳射灯的方式，引导连霍高速洛阳段的车辆安全通过湿滑路段。

“必须保障这些车辆安全通行，因为一旦出现车流积压等候情况，就有可能引发交通事故。”洛阳高速交警支队负责人介绍，洛阳辖区高速路段路况复杂，桥梁和上下坡路段多，全力引导车辆安全通行是重中之重。

记者通过现场视频看到，排头警车打开激光防疲劳射灯进行引导，车上交警还不断通过喇叭向后方车辆喊话：“我们是洛阳高速交警，现在天气情况复杂，请跟随警车前进，我们带大家回家！”

事后，这段警车开道的视频，经洛报融媒报道后，洛阳高速交警的温暖之举，在抖音平台登上热搜榜。提起这次“爆红”，洛阳高速交警支队连霍中队中队长李伟连称：“没想到一次简单的喊话，引起这么多关注。”

记者了解到，此次强降雪以来，洛阳高速交警支队以雪为令，全力保障辖区高速公路安全畅通。截至昨日，洛阳高速交警支队开展警车带道通行4次，救助群众200余人。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏)