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政府工作报告（摘要）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.05 09:32

　　2023韧性十足

　　工作回顾

　 　2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，锚定“两个确保”，落实“十大战略”、推进“十大建设”，在 市委坚强领导下，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，经济发展实现了稳中有进、 稳中提质、稳中蓄势、稳中向好，现代化洛阳建设取得了新进展新成效。

　　全年地区生产总值增长3.5%

　　第三产业增加值增长5.1%

　　社会消费品零售总额增长7%

　　一般公共预算收入突破400亿元

　　金融机构贷款余额增量达到667.4亿元

　　新增市场主体13.1万户

　　回顾2023

　　质量效益明显提升

　　技改投资增长42%，科技服务投资增长40.8%。高成长性制造业和战略性新兴产业增加值分别增长9.1%、10.2%。高新技术产业增加值占规上工业的比重达到46.8%、提高了3.5个百分点。规上工业企业利润增速高于全国61.4个百分点，高于全省47.8个百分点。税占比65.7%、高于全省2.4个百分点。中心城区常住人口增加3.4万人，青年化行业、年轻化消费方兴未艾。居民人均可支配收入增速高于全国全省。

　　创新能力不断增强

　　4家全国重点实验室重组入列，国家级创新平台达到108个，龙门实验室实现首年出成果，19家产业研究院转化成果188项，突破关键核心技术167项，众多“大国重器”闪耀“洛阳创造”。技术合同成交额增长27.3%，全社会研发投入强度连续5年领跑全省，荣获省科学技术奖27项、创历史新高，入选国家知识产权强市建设示范城市。

　　风口产业集聚成势

　　中州时代带动22个新能源产业配套项目落户伊滨科技城，百万吨乙烯带动36个石化新材料配套项目落地孟津绿色石化先进材料基地，光电器件、新型显示、人工智能等新IT产业多点发力、营收增长15%以上，高端轴承、航空航天、节能环保等智能装备产业营收增长10%以上，洛阳入选首批全国制造业高质量发展50强城市。

　　文旅融合“顶流”出彩

　　“汉服热”带火“洛阳热”，塑造了沉浸式文旅新名片；洛邑古城、应天门、老君山“出圈”爆红，打造了“盛世隋唐”“伏牛山水”新IP；《风起洛阳》《唐宫乐宴》《寻迹洛神赋》移动端传播，激活了文旅流量新密码；大河荟、牡丹阁、元宇宙产业园，营造了文旅体验新场景；精品民宿热度空前，升级了乡村旅游新模式；“两节一会一论坛”成果丰硕，世界研学旅游大会、省文旅文创发展大会、省运会圆满精彩，世界客属恳亲大会进入“洛阳时间”，城市美誉度和影响力持续提升。　　

　　2023主要工作

　　深入贯彻落实党的二十大精神，拥护“两个确立”做到“两个维护”更加坚定自觉

　　●全面学习、准确把握、深入落实党的二十大精神

　　●高质量扎实开展主题教育

　　●拓展升级“三转三优”行动

　　聚力实施“四大专项行动”，经济发展实现稳中向好

　　●强力推进重大项目攻坚

　　●合力促进消费加速恢复

　　●奋力保障房地产市场平稳健康

　　●尽力支持民营经济发展

　　紧紧扭住“三项重点工作”，大事要事取得突破

　　●强链聚群加快产业升级

　　●强基增能促进城市提质

　　●强产富民推动乡村振兴

　　持续用好“三个重要抓手”，动力活力进一步增强

　　●全力强化创新驱动

　　●着力深化改革开放

　　●大力优化营商环境

　　有效统筹防风险、守底线、惠民生，群众获得感幸福感安全感持续提升

　　●努力化解重大风险

　　●竭力守住底线红线

　　●倾力增进民生福祉

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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