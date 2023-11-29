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洛阳移动：战风雪 暖服务 护航“移”路畅通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.02.04 18:28

　　一场冰冻雨雪天气，再次吹响了网络保障“集结号”。为了保障春运期间网络安全畅通，洛阳移动启动了Ⅳ级应急响应保障预案。战风雪，及时排查发现网络隐患，保抢通，高效处理网络故障，护航“移”路畅通。

　　提前组建保障队伍，实时待命。洛阳移动组建现场抢修队伍54支、灵活调度小组4支、后台监控小组3支、信息发布小组1支、物资保障小组2支。主动对接气象、交通、电力、石油等单位，掌握天气变化情况，全力做好雨雪冰冻应对工作。

　　24小时监控值班值守，迅速响应。有效利用智能化运行平台，对全网进行实时监控调度，市县两级维护人员7*24小时待命。加强对通信枢纽楼、传输干线、核心机房等重要局址的巡检力度。

　　加大区域内高铁、公路沿线巡检力度，及时抢通。2月1日，大雪导致老君山中天门基站通信中断，栾川移动基站维护人员攀爬在结冰的栈道上前往抢通。为确保山区光缆不被倒伏的林木压断，网络部员工踏着厚厚的积雪，沿公路环线巡查，处理倒伏林木，寻找光缆断点，抢修光缆线路。

　　在宜阳莲庄乡马回村，工作人员接到一公司的集团专线因光缆故障导致业务中断，网络维护人员克服结冰路滑，肩扛光缆、熔纤机等物料，涉水过河，徒步2公里在沿途山坡边寻找到断点，经2个多小时找到断点，重新接续恢复中断专线。

　　2月4日上午，嵩县木植街某单位拉远站因电力线路短路，导致信号覆盖设备断电，影响正常通信需求，嵩县移动车村驻点在接到故障通知后，第一时间启动应急预案，现场重新布放40余米电缆，历时4个多小时，修复信号受到客户的称赞。

　　营业网点暖心服务，安全有序。在全区各营业厅，工作人员提前到岗，清扫积雪，门口工作人员主动提醒客户“您好，小心路滑”。营业员会为前来办理业务的客户送去一杯热茶。为增添新春氛围，洛龙区金城寨等营业厅，相继开展写春联、送万福进厅有“礼”活动，温暖人心。

　　截至2月4日14点，洛阳移动累计出动油机51台，车辆70辆次，人员96人参与应急保障及线路抢修工作。目前网络整体运行平稳。(李丁 张丽波 张庆奇 朱小媛)⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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