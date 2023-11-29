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业绩大增！中信重工2023年预计盈利超3.65亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.04 17:45

　　记者4日从中信重工机械股份有限公司获悉，该企业日前发布公告，预计2023年度实现归母净利润3.65亿元到4.38亿元，与上年同期相比增长151%到201%。

　　累计交付百余件蒸汽发生器用电筒体锻件、国内首台金属矿山领域三代旋回破碎机正式投用、出口印尼曼帕瓦氧化铝项目大型过滤机成功试车、实现全球第二大铜矿全生命周期核心装备的全覆盖……2023年，中信重工坚守高端装备制造业的发展定位，围绕矿山及重型装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料四大产业板块，扎实开展各项经营工作，全面提升价值创造能力，推动公司实现质的有效提升与量的合理增长。

　　“企业实现业绩大增，关键在于用好‘三板斧’，撬开了‘增量提效门’。”中信重工相关负责人介绍，企业常态化开展全员营销，积极开拓国内外市场，生效订单规模显著增长，叠加出口的强劲势头，国际业务收入预计增长75%左右；加快产品优化升级和结构调整，持续提升产品质量和产品竞争力，推动国产重型装备突破世界最大规格、达到技术领先水平，高附加值产品销售占比稳步增加；深化离散型制造连续化精益管理体系，提高运营管理效率，强化设计、采购、生产、动能等全要素、全流程降本增效力度，助推实现“从增长到增效”的高质量发展，综合毛利率进一步提升。

　　中信重工相关负责人表示，今年将抢抓构建新发展格局战略机遇，着力打造“平台化建设、生态化发展”业务新模式，深入推进离散型制造连续化精益管理提质增效，进一步细化生产运营管理、强化海外市场开拓、深化绿电平台建设、优化合资公司治理，持续擦亮“洛阳造”大国重器“金字招牌”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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