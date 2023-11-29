八路军驻洛办事处纪念馆多项新春活动等您参与

4日，记者从八路军驻洛办事处获悉，为迎接龙年新春，该纪念馆推出多项精彩活动，期待大家参与。

4日，记者从八路军驻洛办事处获悉，为迎接龙年新春，该纪念馆推出多项精彩活动，期待大家参与。

“小小心愿卡，共筑新年梦”活动：2月10日至12日，10：00至11：30、14：00至16：00，在该纪念馆南院广场，游客可领取许愿卡填写新年寄语后挂于馆内树木上。

“打卡洛八办，寻找红色记忆”活动：2月10日至12日，10：00至11：30 、14：00至16：00，在该纪念馆南院广场，游客可参照现场照片提示，在参观过程中寻找对应文物(或图板)并拍照打卡。选取最满意的一张打卡照片，发送至八路军驻洛办事处纪念馆微信公众平台，工作人员核对打卡结果后，游客可领取对应奖品。

“我是英雄小八路”活动：2月10日至12日，10：00至11：30、14：00至16：00，在该纪念馆南院广场，到馆参观的小朋友可根据需求选择换装变身为“小八路军”(需押身份证或现金100元租借服装)。现场工作人员可提供简单装扮，如编麻花辫，提供拍摄道具等。纪念馆还提供红色故事稿供小朋友讲解、学习，有需求者可咨询工作人员获取。

“金龙贺岁迎新春”主题研学活动：2月16日14：40，在该纪念馆南院二楼研学教室，小朋友可跟随研学导师了解年的来历、过年的习俗演变等。活动限定20名7岁至10岁的小朋友参与，您可关注八路军驻洛办事处纪念馆微信公众号，在首页对话框发送“金龙贺岁迎新春”与孩子姓名、年龄、联系电话报名。报名截至2月9日。

“我们的新年·龙腾盛世”主题研学活动：2月17日10：00，在该纪念馆南院二楼研学教室，当日到馆参观的小朋友(前10名)可跟随研学导师了解十二生肖背后的故事，以及和龙有关的文物、诗词等。活动手工环节将制作新年龙形图案竹编画，在一挑一压中体验非遗工艺。

此外，2月10日至15日10：00、15：00，该纪念馆还将推出志愿讲解服务。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图）