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节日福利！春节期间洛阳主城区26801个路内泊位免费停放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.04 14:39

　　2月4日，记者从洛阳市城管局获悉，今年春节期间，洛阳市主城区路内停车泊位将实行免费停放，共涉及275条道路、26801个泊位。

　　●免费停放时段

　　2月9日(农历除夕)早8:00开始，至2月18日(正月初九)早8:00结束。

　　●免费停放范围

　　主城区政府特许经营范围内的路内停车泊位(详见图表)。

　　春节期间，群众出游热情高涨，交通枢纽、各大商圈、旅游景点及周边停车服务保障是大家关注的焦点，也是城管部门停车秩序管理的难点。洛阳市城管局有关负责人介绍，本次惠民便民停车服务是在“春节期间外地车辆在洛阳主城区内轻微违停不处罚”的再次升级。

　　“游客只管赏景，剩下的交给我们。”该负责人介绍，路内泊位虽免费，但停车服务不终止。该政策执行期间，日常收费人员将就地转变为“停车服务志愿者”，正常上岗管理巡查，引导驾驶人停放车辆时，自觉按照施划停车线有序停放，不得斜列、垂直于路边停放，不得多排停放或占压盲道、公交站停车。

　　同时城管部门呼吁，请广大车主自觉增强停车公共意识、守法意识和责任意识，入位停车、文明停车、规范停车，共同维护好市区停车秩序，避免长时间占用道路泊位，让免费泊车资源能够惠及更多市民及游客。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图）

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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