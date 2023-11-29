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洛阳2024年家电以旧换新活动将于5日启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.04 14:35

　　在洛阳购买家电，可享受政府惠民补贴！记者从洛阳市商务局获悉，作为“穿越盛唐洛阳年”2024迎春消费季活动之一，5日9时，2024年“跨年焕新，创享生活”家电以旧换新活动将启动。活动采取政府补贴+银行配资+商户让利的形式，截止时间为3月31日。

　　投放金额

　　政府补贴金额300万，中国建设银行洛阳分行80万元，先申领先得，领完活动即停。

　　参与企业

　　活动期间，在库规模以上且自愿参与的家电销售企业。

　　补贴条件

　　1.客户需前往参与活动的家电企业，完成购买家电、缴费、取得发票、完成登记；(参与活动的企业名单见文后)

　　2.活动所需的所有证件与票据，应为同一购买家电人；

　　3.所上传资料与填写内容要保证真实、清晰、有效，否则申请无效；

　　4.参加活动的商品为：电视、冰箱、空调、洗衣机、厨房大电、饮水设备、防盗门锁、卫浴电器、平板电脑、智能手机、计算机、多功能一体机等12类。

　　补贴标准及明细

　　政府补贴部分——

　　1.以旧换新按新购买家电销售价格(销售价格以该商品销售发票含税价格为准)的10%给予消费者补贴，补贴上限为800元/件(台)；

　　2.直接购买新家电消费者可享受5%补贴，补贴上限为400元/件(台)。

　　建行补贴部分——

　　1.中国建设银行洛阳分行补贴九八折优惠券(200元封顶)，每人限领2张；

　　2.建行信用卡分期付款补贴九四折优惠券(600元封顶)，每人限领1张。

　　企业让利部分——

　　具体细则详见各企业店内海报及商品折扣明细。

　　参与家电以旧换新活动企业名单

　　【涧西4家】

　　河南大张实业有限公司、京东五星电器集团河南有限公司洛阳南昌路分公司、河南永恒环保科技有限公司、洛阳苏宁百货有限公司

　　【西工3家】

　　洛阳东利通信有限公司、洛阳八方名品生活电器有限公司、洛阳苏宁易购销售有限公司

　　【老城区8家】

　　洛阳大喜树商贸有限公司、洛阳海格商贸有限公司、洛阳聚耀商贸有限公司、洛阳享美商贸有限公司、河南金大中实业有限公司、洛阳山海电器有限公司、洛阳市冠格电器有限公司、洛阳智格商贸有限公司

　　【孟津区2家】

　　孟津县成森电器有限公司、洛阳市鼎兴商贸有限公司

　　【新安县2家】

　　洛阳皇成商贸有限公司、洛阳市枫航电器有限公司

　　【宜阳县1家】

　　宜阳县新八方电器有限公司

　　注意事项

　　1.以旧换新需要的证件为：身份证、购物发票、以旧换新凭证、付款小票、建行储蓄卡；

　　直接购买新家电所需的证件：身份证、购物发票、付款小票、建行储蓄卡。

　　手机、平板购买人还需提供四合一(手机浏览器打卡北京时间+新手机三包凭证+新手机调出串码IMEI+新手机盒子背部串码IMEI)的照片。

　　2.特别提醒消费者注意的是，补贴以“先申报先得，补完为止”的原则开展资料审核工作，若资料符合活动要求、真实有效，且审核通过，补贴以现金的形式在活动结束后尽快发放至申请成功的消费者建行储蓄帐户。

　　3.个人购买新家电的发票、以旧换新凭证、身份证信息要与建行申报补贴信息完全一致，上传所需信息资料错误的，或因新家电倒买转卖等原因造成信息与申请人信息不一致的，不再享受补贴。

　　4.截止系统关闭未申请的购买人，逾期将不予受理。

　　5.本细则未尽事宜由洛阳市商务局、中国建设银行股份有限公司洛阳分行共同负责解释，咨询电话：63911701、63930762。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 乔安新 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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