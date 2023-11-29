快讯！洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议开幕

4日上午，洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议在市会议中心隆重开幕。来自全市各行业领域的人大代表齐聚一堂，共议发展大计，共绘美好未来！ 4日上午，洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议在市会议中心隆重开幕。来自全市各行业领域的人大代表齐聚一堂，共议发展大计，共绘美好未来！ 此次大会议程共有八项：一、审议洛阳市人民政府工作报告；二、审查洛阳市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告、2024年国民经济和社会发展计划草案；三、审查洛阳市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告、2024年预算草案；四、审议洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告；五、审议洛阳市中级人民法院工作报告；六、审议洛阳市人民检察院工作报告；七、决定洛阳市第十六届人民代表大会有关专门委员会组成人员人选；八、选举事项。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 白云飞 李雅君 文/图）