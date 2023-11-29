中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会常务委员会关于市政协十四届一次会议以来提案工作情况的报告（摘要）

市政协十四届一次会议以来，市政协委员和各参加单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想特别是关于提案工作的重要指示精神，全面贯彻落实中共二十大精神，在中共洛阳市委的坚强领导和市政府的大力支持下，进一步加强和改进提案工作，提出提案更加注重质量，反映情况更加准确，分析问题更加深入，提出建议更加具体，通过提出提案推动建言资政和凝聚共识双向发力。

中国人民政治协商会议第十四届

洛阳市委员会常务委员会关于市政协

十四届一次会议以来提案工作情况的报告（摘要）

（2024年2月3日在政协第十四届洛阳市委员会第二次会议上）

张伊民

一、2023年提案工作的主要成效

市政协十四届一次会议以来，市政协委员和各参加单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想特别是关于提案工作的重要指示精神，全面贯彻落实中共二十大精神，在中共洛阳市委的坚强领导和市政府的大力支持下，进一步加强和改进提案工作，提出提案更加注重质量，反映情况更加准确，分析问题更加深入，提出建议更加具体，通过提出提案推动建言资政和凝聚共识双向发力。全年共收到提案579件，经审查立案421件。其中，委员提案343件，占81%；民主党派市委会、市工商联、人民团体、界别和政协专门委员会集体提案78件，占19%。各提案承办单位高度重视提案办理工作，对交付的421件提案全部按规定要求予以办复，提案成果得到有效转化运用。在提办各方的共同努力下，充分发挥了提案服务党政决策、凝聚思想共识、推动工作落实的重要作用，为建设现代化洛阳作出了积极贡献。

(一)聚焦绿色发展献良策，助推经济高质量发展。围绕加快产业项目建设、紧盯产业风口、培育产业集群、优化营商环境等方面提出提案98件，占立案总数的23%。

(二)聚焦政治文明建真言，助推社会和谐稳定。围绕党的建设、坚持统一战线、法治政府建设、公正司法等方面提出提案68件，占立案总数的16%。

(三)聚焦生态保护汇众智，助推美丽洛阳建设。围绕推进绿色低碳转型、加强黄河流域生态保护、打好污染防治攻坚战、推进乡村全面振兴等方面提出提案38件，占立案总数的9%。

(四)聚焦文化建设出实招，助推文化繁荣发展。围绕高中教育高质量发展、文化传承创新、新文旅产业发展等方面提出提案125件，占立案总数的30%。

(五)聚焦民生改善守初心，助推创造高品质生活。围绕市政微改造、老旧小区改造、公共服务进社区等方面提出提案92件，占立案总数的22%。

二、提案工作的主要做法

一年来，市政协常委会认真贯彻落实习近平总书记关于“提案不在多而在精”的重要指示，把提高提案工作质量摆在更加突出位置，坚持守正创新、踔厉奋发、提质增效，提案工作特色更加鲜明、作用更加突出、成效更加明显。

(一)着眼创新赋能，提案质量实现新跃升。

(二)攻坚难点环节，提案管理取得新突破。

(三)注重协同推进，提案办理发挥新优势。

(四)坚持双向发力，提案协商呈现新气象。

(五)紧扣规范提升，提案督察形成新机制。

三、2024年提案工作安排

2024年，市政协常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十大精神，认真贯彻落实中共洛阳市委部署要求，紧扣中心任务，勇于探索创新，坚持双向发力，努力推动提案工作高质量发展。

(一)践行使命担当，倾力服务发展大局。认真落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想特别是关于提案工作的重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现到提案工作全过程，切实将“党委有号召、政协有响应，党委有部署、政协有跟进”贯穿提案工作全过程。

(二)坚持质量至上，着力做到精准建言。坚持把提高提案质量放在首位，引导广大政协委员和政协各参加单位以高度负责的精神，聚焦现代化洛阳建设中的重点难点问题和人民群众重大关切，深入调研，充分论证，提出立意新、选题准、建议实的高质量提案，为党委政府科学决策提供更多有价值的参考。

(三)完善工作机制，全力提升办理实效。一是坚持效果导向，在推动提案由数量型向质量型转变上谋划新举措。牢固树立“提案不在多而在精”的理念，严格审查立案标准，不搞凡提必立，加大并案、撤案力度，倡导将调研成果和社情民意信息转化为提案。二是强化数字赋能，在创建便捷高效的提案信息系统上走出新路子。健全提案信息化系统，打造提案工作一片云、提案数据一个库、提案办理一张网、提案协商一键通、提案评价一平台，推动提案工作向信息化、数字化、智能化转变。三是厚植协商理念，在推进全链条协商上构建新格局。把协商民主贯穿提、交、办、督、评等环节，开展全过程、全链条协商，推动提案协商从“办中”向“办前”和“办后”两端延伸，实现提案办理由“被动办理”向“全程协商”转变。四是完善督办机制，在推进提案落实上呈现新成果。适时修订《提案工作条例》，探索推行提案办理清单制，建立提案办理台账，探索开展委员与提案承办单位“双向评议”，建立健全提案质量和办理质量“双评价”机制。

(四)夯实履职基础，奋力提高能力水平。一是提高服务大局能力。自觉坚持在大局下思考、在大局下行动，聚焦全市中心工作谋划提案选题，做到反映问题准确、分析问题深入、提出建议具体，不断探索加强和改进政协提案工作的新思路、新方法。二是提高为民履职能力。站稳人民立场，把人民群众意见、呼声作为第一信号，把反映人民群众诉求作为第一责任，把人民群众满意作为第一标准，围绕人民群众关心关注的民生实事，提出意见建议。三是提高调查研究能力。坚持“不调研、不提案”，引导提案者聚焦选题深入调研，在调查中发现问题，在研究中找到解决问题的“钥匙”，注重对调研成果进行论证总结，使提案有理有据、切实可行。四是提高协商监督能力。完善提案办理前、办理中、办理后的全流程协商机制，将民主监督贯穿提案协商全过程。