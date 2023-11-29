走，到瀍河区塔西社区体育公园开卡丁车去

近日，位于中州东路与焦柳铁路交叉口东南侧的瀍河区塔西社区体育公园运营区域建成投用。

近日，位于中州东路与焦柳铁路交叉口东南侧的瀍河区塔西社区体育公园运营区域建成投用。

据了解，去年，瀍河区决定建设塔西社区体育公园。该项目投资1200万元，建设有公益区域和运营区域。公益区域建设有1个篮球场、1个羽毛球场、4个乒乓球台等，可满足附近居民的健身需求。运营区域的卡丁车、酒馆、咖啡馆等项目，既能够满足群众的个性化需求，又可通过商业收入反哺公益，确保项目长效运行。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 郝再磊 陈锦 摄影报道）