因降雪 洛阳多条公交线路临时停运、调线

洛阳公交集团微博发布消息称，受雨雪天气影响，根据道路情况，截至2024年2月4日7:00，以下公交线路停运或做出调整：

一、临时停运线路

36路、51路、73路、83路、89路、111路、118路、V6路、V10路、V12路、V17路、便民3号专线、便民5号专线、便民6号专线、伊滨区2号线、万安山专线、寇店环线

二、临时调整线路

1路：调整为“魏紫路二乔路口-高铁龙门站”区间运行；

4路:从中州东路公交停车场发车，改走中州东路、中州中路到王城广场，调整路段去、回程一致；

11路：调整为“洛阳站-天津路联盟路口”区间运行；

14路：从谷水西发车，沿原线行驶至中州西路与秦岭路交叉口后，改走中州西路、武汉路、联盟路恢复原线，调整路段去、回程一致；

18路: 内环沿原线行驶至玄武门大街与北大街交叉口后，改走北大街、中州东路恢复原线；

19路：调整为“中州东路公交停车场一西苑路武汉路口”区间运行；

21路：从武汉南路蓬莱路口南发车，改走武汉路、联盟路恢复原线，调整路段去、回程一致；

24路：调整为“牡丹广场东-衡山路芳华路口”区间运行；

27路: 从武汉南路蓬莱路口南发车，改走武汉路、西苑路恢复原线，调整路段去、回程一致，同时调整为“武汉南路蓬莱路口南-芳华路周山大道口”区间运行；

31路: 从谷水西发车，沿原线行驶至联盟路与天津路交叉口后，改走联盟路、南昌路、西苑桥、古城路、学府街恢复原线，调整路段去、回程一致；

32路：调整为“南苑路南昌路口-纱厂北路玄武门大街口”区间运行；

34路：从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与夹马营路交叉口后，改走中州东路、新街、唐宫东路恢复原线，调整路段去、回程一致；

40路：调整为“春晴路金谷园路口-丽春西路浅井南路口”区间运行；

41路：调整为“洛阳站-四通路铁路桥”区间运行；

45路：调整为“西关-周山大道芳华路口”区间运行；

46路: 调整为“国花路公交停车场-武汉南路蓬莱路口”区间运行；

48路: 调整为“金谷园路春晴路口-平等街北口”区间运行；

50路：调整为“洛阳站-西苑路龙鳞路口”区间运行；

52路：调整为“春晴路金谷园路口-杨村”区间运行；

61路：调整为“茹凹-洛阳站(解放路玄武门大街口)”区间运行；

62路：调整为“洛阳站-伊洛路学府街口”区间运行；

63路：从武汉南路蓬莱路口南发车，改走武汉路、西苑路恢复原线，调整路段去、回程一致，同时调整为“武汉南路蓬莱路口南-王城大道关林路口”区间运行；

65路：调整为“西关-伊洛路学府街口”区间运行；

70路:从武汉南路蓬莱路口南发车，沿原线行驶至西苑路与天津路交叉口后，改走西苑路、南昌路(不再进入银川路)、西苑桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

72路:从谷水西发车，沿原线行驶至联盟路与周山大道交叉口后，改走联盟路、南昌路、河洛路、周山大道、华夏路恢复原线，调整路段去、回程一致；

76路：从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与夹马营路交叉口后，改走中州东路、新街、唐宫东路恢复原线，调整路段去、回程一致；

87路: 调整为“东花坛东-白马寺”区间运行；

90路: 双向绕行岳佃路、枣东大道、洛岳路、三川大道、中州东路；

91路: 从国花路公交停车场发车，沿原线行驶至二乔路与邙岭大道交叉口后，改走邙岭大道、周山大道恢复原线，调整路段去、回程一致；

95路：从牡丹广场东发车，沿原线行驶至南昌路与丽春西路交叉口后，改走南昌路、河洛路、周山大道、瀛洲桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

98路：调整为“魏紫路二乔路口-王城广场”区间运行；

107路:调整为“解放路春晴路口-瀍涧大道烧沟东”区间运行；

113路: 调整为“高铁龙门站-汉魏大道南山大道口”区间运行；

202路：调整为“洛阳站-浅井南路九都西路口”区间运行；

203路：从洛阳站发车，沿原线行驶至芳林路与九都中路交叉口后，改走九都中路、王城大道、王城大桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

207路:从谷水西发车，沿原线行驶至长安路与西苑路交叉口后，改走西苑路、南昌路、九都西路恢复原线，调整路段去、回程一致；

208路:从谷水西发车，改走建设路、中州西路、武汉路、西苑路至牡丹广场，调整路段去、回程一致；

V3路: 调整为“中州东路公交停车场-四通路铁路桥”区间运行；

V5路：从滨河北路丰润东路口发车，沿原线行驶至华夏路与周山大道交叉口后，改走周山大道、河洛路、南昌路恢复原线，调整路段去、回程一致；

V8路：调整为“中州东路公交停车场—平等街北口”区间运行；

V19路: 内环行驶至赵粉路与魏紫路交叉口后，改走魏紫路、墨香路恢复原线；外环行驶至魏紫路与赵粉路交叉口后，改走赵粉路、状元红路恢复原线；

韩旗专线: 调整为“东花坛东-白马寺”区间运行。以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线63411661进行咨询。⑥