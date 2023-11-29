涧西区重二社区：在社区逛“庙会” 边吃边玩儿享服务

在社区逛“庙会”是一种什么体验？近日，在涧西区重庆路街道二社区举行的“福满邻里 其乐‘龙龙’”新春嘉年华活动现场，居民们边吃边玩儿，开开心心地迎新年。

孩子们在学剪纸

在社区逛“庙会”是一种什么体验？近日，在涧西区重庆路街道二社区(简称重二社区)举行的“福满邻里 其乐‘龙龙’”新春嘉年华活动现场，居民们边吃边玩儿，开开心心地迎新年。

1日15时许，在重二社区新时代文明实践站中心区域，一张张桌子整齐排列，上面摆放着绘有过年民俗的百米画卷，“二十三，糖瓜粘；二十四，扫房子……”，20多个孩子一边为画卷涂色，一边跟着老师念童谣。在旁边的活动室里，来自洛阳市剪纸协会的老师正在教居民们剪传统窗花，大家学得非常认真。在对面的休闲区域，大厨正手把手地教大家做家常菜。再往里走，60岁以上的居民正在享受拍摄证件照的服务，理发师正在为大家理发……当然，这些都是免费的。

理发师在为社区居民理发

“新的一年，希望全家人平安、快乐！”在新时代文明实践站门口，一名居民在纸上写下心愿，投入了红彤彤的“新”愿邮筒。重二社区相关负责人说，龙年春节即将到来，该社区党委联合涧西区人大常委会办公室、涧西移动武汉路分局，通过整合辖区多方资源，开展了这次活动，希望居民们能够真切感受到“回家过年”的幸福。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图)