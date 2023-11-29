新增1350个餐位 洛阳理工附中餐厅预计春季学期开学后投入使用

1月31日，记者走进洛阳理工学院附属高级中学(以下简称理工附中)改造后的餐厅，看到崭新的桌椅摆放整齐，就餐环境宽敞明亮，预计春季学期开学后该餐厅投入使用。

改造后的理工附中餐厅

1月31日，记者走进洛阳理工学院附属高级中学(以下简称理工附中)改造后的餐厅，看到崭新的桌椅摆放整齐，就餐环境宽敞明亮，预计春季学期开学后该餐厅投入使用。

去年以来，我市加快推进8所未迁建高中改造提升项目，进一步优化教育资源配置，改善学生学习生活环境。理工附中餐厅改造项目，便是其中之一。

改造后的餐厅共3层，每层有450个餐位。“该餐厅由学校老旧房屋改造而成，以米黄色和灰色为主色调，点缀部分橙褐色，风格简约时尚，造型大气美观。”市住建局相关负责人表示，改造时，施工人员还对餐厅南侧的破损路面进行了修缮。

理工附中相关负责人介绍，学校共有在校生3300余名，原有餐厅只能容纳1000余人同时就餐。“因此，学校需要安排不同年级学生‘错峰’吃饭。餐厅近些年还出现了墙皮脱落、屋顶漏水等情况，师生正常就餐受到很大影响。”该负责人表示，新餐厅投用后，可增加1350个餐位，将极大改善师生用餐环境。

“新餐厅投入使用后，学校将对旧餐厅进行改造提升，进一步改善师生用餐环境。”市住建局相关负责人表示。

当前，我市其他几所未迁建高中的改造及新建单体项目，均按照任务计划节点有序推进。其中，科大附中餐厅改造项目已完成屋顶钢结构及屋面岩棉夹芯板安装，正在进行室外电梯设备安装；科大附中新建教学楼、洛六高新建餐厅宿舍楼项目已完成建设场地内电缆、给水、污水、消防管网迁移；洛十高新建教工宿舍项目已完成基坑下水泥土换填施工，正在进行地基承载力试验。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 赵旭辉 刘欣 文/图)