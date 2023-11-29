交通宣传进校园 上好寒假安全课

日前，在寒假到来之际，市公安局交警支队一大队民警来到市东方第三小学，以“冬季交通安全”为主题，通过播放交通安全教育警示片、面对面讲解“一盔一带”和交通安全常识互动等方式，为孩子们上了一堂别开生面的交通安全课。
日前，在寒假到来之际，市公安局交警支队一大队民警来到市东方第三小学，以“冬季交通安全”为主题，通过播放交通安全教育警示片、面对面讲解“一盔一带”和交通安全常识互动等方式，为孩子们上了一堂别开生面的交通安全课。
日前，在寒假到来之际，市公安局交警支队一大队民警来到市东方第三小学，以“冬季交通安全”为主题，通过播放交通安全教育警示片、面对面讲解“一盔一带”和交通安全常识互动等方式，为孩子们上了一堂别开生面的交通安全课。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 符同坤 摄影报道）
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