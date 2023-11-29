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@洛阳人：出游住酒店 消防放心间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.04 08:22

　　眼下，不少人正在做春节旅游攻略。我市消防人员提醒大家，出游期间住酒店，消防安全不可忽视。

　　记住安全出口最重要

　　1月30日下午，涧西区消防救援大队副大队长翟绍明来到涧西区联盟路一家酒店进行消防安全检查。

　　“旅客入住酒店后，最重要的是找到安全出口。”翟绍朋说，多数人无此习惯，但这是很有必要的。遇到酒店内部结构比较复杂的情况，如果能够记住距离自己房间最近的安全出口位置，那么一旦发生火灾就能及时逃生。

　　除了记住位置，也要试一试安全出口的常闭式防火门是否可以正常打开。依照规定，安全出口的门是开向逃生疏散方向的，因此只要朝外用力就可以推开。如果门是锁上的，可以要求酒店工作人员将门打开。如果打不开，可以拨打110或者火灾隐患举报投诉电话96119举报。

　　此外，有一些找到安全出口的辅助方式。首先，可以观看贴在客房门背后的消防安全示意图，上面会清楚标示如何从本房间到达附近的安全出口。其次，还应留意走廊等处安置的画着绿色奔跑小人的指示牌。火灾发生时，指示牌可以指引您到达安全出口。

　　“总之，发生危险时，知道往哪儿跑是最重要的。”翟绍朋说。

　　千万不要卧床吸烟

　　翟绍朋表示，旅客应当避免可能引发火灾的危险行为，尤其不要卧床吸烟。

　　“卧床吸烟极易导致‘小火亡人’事故。”翟绍朋说，许多火灾是当事人酒后卧床吸烟导致的。燃烧的烟头一旦掉落，可迅速点燃床单、被子。如果当事人酒后神志不清，很可能无法第一时间扑灭火苗，从而引发大火。

　　需要注意的是，一些旅客在酒店房间内吸烟时，会将未完全熄灭的烟头扔在垃圾桶里或地毯上，导致烟头复燃，引发火灾。“吸烟后，最好将烟头放入水中浸泡一段时间，确保火完全熄灭。”翟绍朋说。

　　发生火灾，可以这样自救

　　翟绍朋表示，一旦发生火灾，应保持冷静，避免拥挤，以便顺利逃生。同时，也可以向酒店工作人员求助，听从指挥，迅速逃生。

　　在逃生过程中，为避免吸入有毒气体，可以戴酒店房间配备的防毒面具，同时俯身或者以匍匐姿态从安全出口逃生。这是因为发生火灾时，有毒气体会聚集在房间或走廊的上方，俯身或以匍匐姿态逃生可以避免吸入过多有毒气体。

　　如果衣物着火，不要乱跑，应就地打滚，或跳入身旁的水中。

　　如果火势太大，已经跑不出去，可以带上床单、被子、毛巾等，跑到卫生间里关好门。打开水龙头，尽快将床单、被子、毛巾等打湿，用它们堵住门缝。同时拨打119火警电话，报告自己的具体位置和情况。

　　如果被浓烟烈火围困，千万不要惊慌，更不能盲目跳楼，一定要保持冷静，待在自己的房间里，同时站在窗口挥动颜色鲜艳的物品，喊话，吸引消防人员前来救援。到达安全地点后，应及时清洗和检查身体，确保没有受到伤害。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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