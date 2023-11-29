洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

公交车长杨昊：“能为自己的城市贡献力量，我骄傲”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.04 08:22

杨昊

　　2月2日，农历腊月二十三，北方小年。这一天，洛阳进入两会时间，承担交通保障任务的杨昊也开始忙碌起来。

　　杨昊今年30岁出头，是一名退伍军人，回洛阳后当过3年消防员，后来像父亲一样当了公交车长。他曾服务过省十四运会，今年又被选拔为市政协十四届二次会议交通服务人员。

　　“能为自己的城市贡献力量，我骄傲。”杨昊说，无论是当消防员、公交车长，还是服务省运会，他都很荣幸能为家乡出把力。

　　接过父亲的“方向盘”，走好自己的人生路

　　杨昊的父亲名叫杨永革，1995年进入公交行业，成为洛阳第三批电车驾驶员。杨永革当时也没想到，有一天儿子会与自己成为同事。

　　那些年，公交车是人们出行的主要交通工具，但线路少、客流量大，杨永革和同事们往往早上四五点就要出门，半夜才能下班。

　　“我们睡的时候父亲还没回来，我们醒来的时候他已经出门了。”杨昊回忆说，他的童年大部分时间是在等父亲回家，从三四岁开始，母亲常常带他到公交车上找父亲，晚上坐上父亲开的末班车，陪他完成工作，再一起回家。

　　从部队回到洛阳后，杨昊当过3年消防员，在大小火场经历过考验，这让他的性格更加坚毅。2019年，他萌生了开公交车的想法，认为“手执方向盘的生活”更适合自己。

　　“父亲说，他支持。”杨昊说，在父亲的鼓励下，他努力学车并进入公交公司工作。

　　5年，十几万公里、零事故。事实证明，作风扎实的杨昊在公交车长的岗位上做得很成功。

　　“父亲开公交车的时候救过人，还得过一摞荣誉证书，是我的榜样。”杨昊说，他接过了父亲的“方向盘”，要走好自己的人生路。

　　不光要把车开好，还要展示良好形象

　　去年8月，省十四运会在洛阳举行，杨昊被选拔为赛会服务人员，承担安全运送运动员的重要任务。最忙的时候，他一天要运送300人次，开车130多公里。

　　这是杨昊第一次参加这样的大型活动，他明白完成任务的同时，自己还有展示洛阳形象的责任。在服务省十四运会的日子里，他时刻告诫自己要严守纪律，尽最大的努力提高服务质量。一些难忘瞬间让他记忆犹新。

　　“不光要把车开好，注意自己的形象，还要乐于‘管闲事’。”杨昊说，有一次他将运动员送到场馆后返回驻地，检查车辆时意外发现一个装有几十名运动员身份证的布袋。害怕耽误比赛，杨昊当即和同事一起返回场馆，赶在比赛前找到场馆负责人，将布袋转交给运动员们。还有一次，在市体育中心自行车馆外，一名骑电动车的外卖小哥不慎摔倒。正在场馆外待命的杨昊等人见状，立即上前救助。

　　“当天送的跆拳道运动员们得了3块金牌。”杨昊说，有一天是跆拳道项目比赛日，他负责将洛阳运动员送往比赛场馆，后来他得知自己车上的运动员得了3块金牌，真的很开心。

　　“家乡正在建设青年友好型城市，为我们青年人提供了很多奋斗平台，我能为家乡尽一份心、出一点儿力，很高兴。”杨昊说，他要把本职工作做好，把服务质量提高，与家乡双向奔赴。

　　“春节假期继续为市民和游客服务。”杨昊说，马上就要过年了，来洛阳旅游的外地游客会越来越多，他将继续坚守自己的岗位，为人们出行提供方便。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
        赋能发展勇担当，蓄势前行向未来。
  • ·10月龄女婴腹泻就医 却意外查出罕见病
  • ·吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！政协第十四届洛阳市委员会第二...
  • 明日，洛阳将继续出现低温、降雪天气
  • 以新文旅发展新理念为引领 让古都洛阳...
  • 全市党管武装工作会议召开
  • 暴雪黄色预警！洛阳高速公路最新通行情况
  • 结合专业深入调查研究 履行政协委员职...
  • 截至3日19时30分，洛阳辖区所有高速禁...
  • 法院发出支付令 让农民工不再忧“薪”
  • 市政协十四届二次会议举行第二次大会
  • 创新金融服务 支持洛阳新文旅产业发展...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    王城公园雪打灯

    欢天喜地迎新春

    兴洛湖公园 银装素裹

    迎新春 百人剪百龙活动
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605