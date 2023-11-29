公交车长杨昊：“能为自己的城市贡献力量，我骄傲”

2月2日，农历腊月二十三，北方小年。这一天，洛阳进入两会时间，承担交通保障任务的杨昊也开始忙碌起来。

杨昊

2月2日，农历腊月二十三，北方小年。这一天，洛阳进入两会时间，承担交通保障任务的杨昊也开始忙碌起来。

杨昊今年30岁出头，是一名退伍军人，回洛阳后当过3年消防员，后来像父亲一样当了公交车长。他曾服务过省十四运会，今年又被选拔为市政协十四届二次会议交通服务人员。

“能为自己的城市贡献力量，我骄傲。”杨昊说，无论是当消防员、公交车长，还是服务省运会，他都很荣幸能为家乡出把力。

接过父亲的“方向盘”，走好自己的人生路

杨昊的父亲名叫杨永革，1995年进入公交行业，成为洛阳第三批电车驾驶员。杨永革当时也没想到，有一天儿子会与自己成为同事。

那些年，公交车是人们出行的主要交通工具，但线路少、客流量大，杨永革和同事们往往早上四五点就要出门，半夜才能下班。

“我们睡的时候父亲还没回来，我们醒来的时候他已经出门了。”杨昊回忆说，他的童年大部分时间是在等父亲回家，从三四岁开始，母亲常常带他到公交车上找父亲，晚上坐上父亲开的末班车，陪他完成工作，再一起回家。

从部队回到洛阳后，杨昊当过3年消防员，在大小火场经历过考验，这让他的性格更加坚毅。2019年，他萌生了开公交车的想法，认为“手执方向盘的生活”更适合自己。

“父亲说，他支持。”杨昊说，在父亲的鼓励下，他努力学车并进入公交公司工作。

5年，十几万公里、零事故。事实证明，作风扎实的杨昊在公交车长的岗位上做得很成功。

“父亲开公交车的时候救过人，还得过一摞荣誉证书，是我的榜样。”杨昊说，他接过了父亲的“方向盘”，要走好自己的人生路。

不光要把车开好，还要展示良好形象

去年8月，省十四运会在洛阳举行，杨昊被选拔为赛会服务人员，承担安全运送运动员的重要任务。最忙的时候，他一天要运送300人次，开车130多公里。

这是杨昊第一次参加这样的大型活动，他明白完成任务的同时，自己还有展示洛阳形象的责任。在服务省十四运会的日子里，他时刻告诫自己要严守纪律，尽最大的努力提高服务质量。一些难忘瞬间让他记忆犹新。

“不光要把车开好，注意自己的形象，还要乐于‘管闲事’。”杨昊说，有一次他将运动员送到场馆后返回驻地，检查车辆时意外发现一个装有几十名运动员身份证的布袋。害怕耽误比赛，杨昊当即和同事一起返回场馆，赶在比赛前找到场馆负责人，将布袋转交给运动员们。还有一次，在市体育中心自行车馆外，一名骑电动车的外卖小哥不慎摔倒。正在场馆外待命的杨昊等人见状，立即上前救助。

“当天送的跆拳道运动员们得了3块金牌。”杨昊说，有一天是跆拳道项目比赛日，他负责将洛阳运动员送往比赛场馆，后来他得知自己车上的运动员得了3块金牌，真的很开心。

“家乡正在建设青年友好型城市，为我们青年人提供了很多奋斗平台，我能为家乡尽一份心、出一点儿力，很高兴。”杨昊说，他要把本职工作做好，把服务质量提高，与家乡双向奔赴。

“春节假期继续为市民和游客服务。”杨昊说，马上就要过年了，来洛阳旅游的外地游客会越来越多，他将继续坚守自己的岗位，为人们出行提供方便。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图)