出动26800余人次！洛阳城管部门全力保障市民出行

3日，洛阳依旧雪花飘飘。记者了解到，连日降雪，洛阳城管部门不停歇，多措并举应对冰雨雪天气“大考”，全力保障市民出行和两会期间道路畅通、市容整洁、水气暖供应。

3日，洛阳依旧雪花飘飘。记者了解到，连日降雪，洛阳城管部门不停歇，多措并举应对冰雨雪天气“大考”，全力保障市民出行和两会期间道路畅通、市容整洁、水气暖供应。

一是采取“人歇车不歇”的方式，加大清雪除冰力度，不间断地在主次干道、十字路口等重点部位撒布融雪剂。

二是采用机械化除雪与人工清雪相结合的方式，增加人员和设备，提升工作效率。

三是加大重点保障区域的巡查督查力度，在重要地段预置除雪车原地待命，及时处置各类突发状况。

四是积极开展“雪后显文明，除雪我先行”活动，分包队员全部奔赴一线，发动广大沿街商户及时清雪除冰，全力保障市民出行和两会期间道路畅通、市容整洁。

五是积极做好水气暖保供工作，组建应急抢修队，24小时值班，不间断开展管网巡查，发现问题，及时整改。

截至目前，洛阳城市区道路通行正常，市容整洁有序，水气暖保供正常。据悉，全市城管部门共计出动应急队伍218支26800余人次，除雪车、运雪车、撒布机、巡查车等设备842台次，撒布融雪剂1210吨。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图)