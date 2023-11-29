暴雪黄色预警！洛阳高速公路最新通行情况

河南省气象台2024年2月3日08时00分继续发布暴雪黄色预警：2日08时至3日07时，洛阳东部、郑州西南部、开封东部、商丘中西部、周口、漯河南部、平顶山、南阳、驻马店、信阳部分县(市、区)已出现5毫米以上的降雪，其中信阳局部出现10毫米以上降雪，最大降雪量出现在信阳光山11.9毫米。预计2月3日08时至4日08时，周口南部、驻马店、南阳南部、信阳将出现5毫米以上的降雪，其中信阳部分县(市、区)将出现10毫米以上降雪，信阳南部部分时段伴有冻雨。请注意防范。上述地区的相邻县(市、区)也需关注。

河南省气象台2024年2月3日08时00分继续发布暴雪黄色预警：2日08时至3日07时，洛阳东部、郑州西南部、开封东部、商丘中西部、周口、漯河南部、平顶山、南阳、驻马店、信阳部分县(市、区)已出现5毫米以上的降雪，其中信阳局部出现10毫米以上降雪，最大降雪量出现在信阳光山11.9毫米。预计2月3日08时至4日08时，周口南部、驻马店、南阳南部、信阳将出现5毫米以上的降雪，其中信阳部分县(市、区)将出现10毫米以上降雪，信阳南部部分时段伴有冻雨。请注意防范。上述地区的相邻县(市、区)也需关注。

防御指南：

1.政府及有关部门按照职责做好防雪灾和防冻害准备工作；

2.交通、铁路、电力、通信等部门应当进行道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；

3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；

4.农牧区和种养殖业要储备饲料，做好防雪灾和防冻害准备；

5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。

截至2月3日10时27分；洛阳辖区高速公路情况如下：

1、因降雪道路结冰，禁止十座(含)以上客车及危险品车辆上站的收费站：

连霍高速全段、二广高速全段、宁洛高速全段、济洛高速全段、盐洛高速全段、洛栾高速全段。

2、因降雪道路结冰，封闭的路段：

洛卢高速全段、栾卢高速全段、郑栾高速全段、渑淅高速全段、新伊高速全段。