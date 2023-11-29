洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

暴雪黄色预警！洛阳高速公路最新通行情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳发布、洛阳高速交警 2024.02.03 13:48

　　河南省气象台2024年2月3日08时00分继续发布暴雪黄色预警：2日08时至3日07时，洛阳东部、郑州西南部、开封东部、商丘中西部、周口、漯河南部、平顶山、南阳、驻马店、信阳部分县(市、区)已出现5毫米以上的降雪，其中信阳局部出现10毫米以上降雪，最大降雪量出现在信阳光山11.9毫米。预计2月3日08时至4日08时，周口南部、驻马店、南阳南部、信阳将出现5毫米以上的降雪，其中信阳部分县(市、区)将出现10毫米以上降雪，信阳南部部分时段伴有冻雨。请注意防范。上述地区的相邻县(市、区)也需关注。

　　防御指南：

　　1.政府及有关部门按照职责做好防雪灾和防冻害准备工作；

　　2.交通、铁路、电力、通信等部门应当进行道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；

　　3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；

　　4.农牧区和种养殖业要储备饲料，做好防雪灾和防冻害准备；

　　5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。

　　截至2月3日10时27分；洛阳辖区高速公路情况如下：

　　1、因降雪道路结冰，禁止十座(含)以上客车及危险品车辆上站的收费站：

　　连霍高速全段、二广高速全段、宁洛高速全段、济洛高速全段、盐洛高速全段、洛栾高速全段。

　　2、因降雪道路结冰，封闭的路段：

　　洛卢高速全段、栾卢高速全段、郑栾高速全段、渑淅高速全段、新伊高速全段。
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
        赋能发展勇担当，蓄势前行向未来。
  • ·10月龄女婴腹泻就医 却意外查出罕见病
  • ·吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 事关校外培训机构！洛阳市教育局公开曝光
  • 徐衣显走访慰问离退休老同志、专家学...
  • 明日，洛阳将继续出现低温、降雪天气
  • 最新！洛阳部分公交临时停运或调整
  • 洛阳首个“青年时尚消费地图”微信小...
  • 洛阳进入两会时间 市政协委员向大会报到
  • 因降雪道路结冰 洛阳多条高速封闭
  • 社论：为建设现代化洛阳凝聚共识和力...
  • 市委常委会召开会议
  • 全力除冰雪、保畅通！洛阳城管部门出...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    迎新春 百人剪百龙活动

    手机随拍

    冬日

    汉服人像
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605