罗红果：让每一位老人都有适合自己养老的地方（我们与洛阳双向奔赴）

夕阳无限好，人间重晚晴。去年10月，我市召开的居家社区养老服务体系建设工作推进会指出，要把养老服务体系建设作为重大民生工程，加快构建与洛阳经济社会发展水平相适应的养老服务体系，努力让全市老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

开栏语

生活在一座城市的理由有千万种，最终让人留下的原因，是要找到归属感、获得感和幸福感。“一切为民者，则民向往之”，城市发展需要活力，更要有温度，才能促成“人”与“城”双向奔赴。今天，我们开设《我们与洛阳双向奔赴》栏目，带大家聆听“人”与“城”的温暖故事。

(受访者供图)

●人物：罗红果

●年龄：48岁

●身份：馨怡福星养老服务品牌负责人

夕阳无限好，人间重晚晴。去年10月，我市召开的居家社区养老服务体系建设工作推进会指出，要把养老服务体系建设作为重大民生工程，加快构建与洛阳经济社会发展水平相适应的养老服务体系，努力让全市老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

近年，我市越来越多的社区养老服务中心投入使用，家门口的高质量养老服务，让更多老年人享受到触手可及的幸福。罗红果就是其中一名社区养老服务中心运营者，已在该行业奋斗20载，见证了城市养老服务体系建设的快速发展和不断完善。

放弃高薪，她进入养老院工作

罗红果家住西工区红山街道。2003年，27岁的她还是某品牌美妆产品豫西区域代理，当时月薪五六千元。然而，就在第二年，她舍弃高薪，转身进入养老院工作，让身边很多朋友不解。

罗红果说，她的爷爷有哮喘，需要家人随时照护。2003年，为不影响子女工作，老人主动提出去养老院住上一个冬天。尽管家人一再反对，但老人还是执意要去。让人意外的是，老人在养老院经过贴心照护，身体好了很多。

“父亲后来和朋友聊天时发现，几乎家家都有没空照护老人的情况。思来想去，父亲直接带着几名朋友接手并经营起一家养老院。”罗红果说，这也成为她不久后进入养老院工作的直接原因，既能照顾爷爷，也能和爱人一起在养老行业打拼创业。

历经20年，罗红果所工作的养老院从最初的一个只住了10多名老人的“小院”,到现在的有110多位常住老人、近90名员工的专业化养老服务公司。因成绩突出，她还获“全国敬老爱老助老模范人物”等荣誉。

引领行业发展，把更多好政策落到实处

这些年，洛阳养老服务体系建设快速发展。罗红果的养老院，从以前负责老人的吃喝拉撒，成功转型为通过机构养老、社区养老和居家养老相结合，为老人提供全方位照护服务。她甚至把养老院做成了连锁品牌，不断把好政策和好经验落到实处。“希望让每一位老人都有适合自己养老的地方。”她说。

我市印发的《关于进一步完善养老服务体系的工作举措》，也让罗红果对养老服务行业的未来充满期待。未来，养老服务将根据机构优势和老年人刚性需求布局，服务人才也将从基础的医护生活照料向智慧居家、认知症非药物疗法工作坊、养老+N服务等细分市场转型，品牌将做好职能、技术和管理上的支撑。

更多“00后”投身养老行业，与城市发展双向奔赴

这几天，罗红果的儿子罗雷祥，正忙着在涧西区开展老年人认知障碍筛查。

出生于2000年的罗雷祥，大学读的是动漫专业，毕业后也毅然投身养老服务行业，目前也是一名社区养老服务中心的运营者。

从小就在养老院长大的罗雷祥，看着父母辛苦照护老人，深知养老行业是一个有温度的行业。在罗雷祥的身边，还有更多“00后”正参与到养老服务行业中来，他们打心眼里感谢国家对发展养老事业和养老产业的支持。

政策助力，服务用心。“这些年，相关部门定期开展培训，内容涵盖养老服务政策解读、新媒体销售、智慧康养等多个方面，让我们开展养老服务越来越得心应手。”罗雷祥说，这是年轻养老人与城市发展的双向奔赴。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）