发挥企业在科技创新中的主体作用——市政协委员彭冬冬

支持民营企业发展，是党中央的一贯方针。在促进民营经济发展方面，商协会等组织如何更好地发挥作用，是洛阳市政协委员、洛阳市工商联十三届执委、洛阳隆天瑞商贸有限公司总经理、洛阳中小企业家协会秘书长彭冬冬重点关注的内容。

支持民营企业发展，是党中央的一贯方针。在促进民营经济发展方面，商协会等组织如何更好地发挥作用，是洛阳市政协委员、洛阳市工商联十三届执委、洛阳隆天瑞商贸有限公司总经理、洛阳中小企业家协会秘书长彭冬冬重点关注的内容。

彭冬冬说，为了更好地支持民营企业发展，洛阳市政府采取了一系列措施加大对民营企业的支持，进一步增强了民营经济经营主体发展活力和信心。近年来，洛阳商协会持续加强对协会企业家的指导引导服务，通过线上分享和线下同步互动，开展了形式多样的走出去、请进来和走访交流活动，有力助推非公有制经济健康发展。

针对如何发挥民营企业家在创新中的引领作用，彭冬冬建议，企业家要通过创业创新活动，为社会创造大量的就业机会，带动经济的增长和社会的发展；发挥企业在科技创新中的主体作用，通过引进新技术、研发新产品，为促进行业发展做出重要贡献。同时，企业家应在市场竞争中发现并提出一系列建议和倡议，助推营商环境不断优化，积极为社会公益事业提供支持，以实际行动和成效为洛阳经济发展和社会进步做出积极贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)