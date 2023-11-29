契合青年需求 建好特色商业街区——市政协委员肖豫鹏

“西工小街、铜驼暮雨等青年友好街区火爆出圈，让我更深刻认识到特色商业街区对年轻人的强大吸引力。”洛阳市政协委员、河南盛宠心理咨询机构主理人肖豫鹏表示。

“西工小街、铜驼暮雨等青年友好街区火爆出圈，让我更深刻认识到特色商业街区对年轻人的强大吸引力。”洛阳市政协委员、河南盛宠心理咨询机构主理人肖豫鹏表示。

如今，年轻人已成为文旅消费的主力军。从推动特色商业街区发展角度考虑，肖豫鹏表示，特色商业街区应顺应年轻人消费需求，推出更多契合年轻人喜好的新场景新业态，打造“青年反应堆”市集。

“要把体验放在第一位。”肖豫鹏表示，要研究年轻人的消费理念、消费需求，在消费场内融合更多复合型、更具惊喜感的体验内容，为青年用户打造“沉浸式”体验感，最大程度激发年轻人的消费潜力。

肖豫鹏还建议，要注重在特色商业街区内建设具有社交属性的空间区域，利用多元业态吸引具有相同兴趣爱好的人群，增强年轻人对于商业街区的粘性，推动特色商业街区成为洛阳吸引年轻人的新名片。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 张昕瑶）