营商环境只有更好，没有最好——市政协委员吉建宾

“首先向大家报告一个好消息，今年我市营商环境评价在全省营商环境评价工作中，获得了第一名的好成绩。”洛阳市政协委员，洛阳市市场监督管理局党组书记、局长吉建宾以一则喜报开场。

“首先向大家报告一个好消息，今年我市营商环境评价在全省营商环境评价工作中，获得了第一名的好成绩。”洛阳市政协委员，洛阳市市场监督管理局党组书记、局长吉建宾以一则喜报开场。

近年，洛阳在深化“放管服效”改革，优化营商环境方面有哪些好做法？吉建宾说，首先是在市场准入方面提效率，实现企业“进一个门，办多项事”，包括营业执照发放、公章刻制、税务登记等，全市已有16个部门参与其中。同时利用信息化手段，让数据多跑路，让企业少跑腿，目前线上业务办理率达98%以上。

其次，实现全市38家单位参与企业“双随机一公开”监管，真正做到无事不扰，有事必到。同时，市场监管部门对企业从注册到注销实行全程监管，通过信用监管、“互联网+”监管等方式，把企业经营活动中产生的所有信用数据汇集并对社会进行公示。

吉建宾说，营商环境只有更好，没有最好。洛阳已获批国家知识产权运营强市建设示范城市，洛阳市知识产权保护中心也已正式投用，对于洛阳高质量发展将起到极大促进作用。相信在全社会的共同参与下，洛阳的营商环境会更好更优，有更多的企业想来、敢来、能来，来了能干成想干的事。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)