以新文旅发展新理念为引领 让古都洛阳焕发时代新活力——市政协委员李振刊

近年来，洛阳市突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，走出一条独具特色的新文旅产业发展之路。如何更好提升文旅发展质效？洛阳市政协委员，洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊给出答案。

近年来，洛阳市突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，走出一条独具特色的新文旅产业发展之路。如何更好提升文旅发展质效？洛阳市政协委员，洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊给出答案。

李振刊认为，要以新文旅发展新理念为引领，围绕“12369”工作布局，坚持以创新促转型，扎根于中华传统优秀文化的深厚土壤，把文化遗产保护与活化利用结合起来，把传统元素与时代气息融合起来，大力发展新文旅产业，更好释放新文旅的时代价值、文化价值、经济价值。

具体来说，要坚持创意引领，不断推出适销的文旅产品；坚持多业态融合，倾力打造文旅消费新场景；坚持宣传引流，提升城市品牌；坚持服务为先，守护行业发展。不断激发洛阳文旅的影响力和消费潜力，让古都洛阳焕发时代新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）