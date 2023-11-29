打造青年友好型城市 首先要增加青年归属感——市政协委员王蒙

如何促进青年留洛发展？洛阳市政协委员、洛阳师范学院外国语学院教师王蒙的回答是，增加青年的归属感。

如何促进青年留洛发展？洛阳市政协委员、洛阳师范学院外国语学院教师王蒙的回答是，增加青年的归属感。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。市委十二届五次全会暨市委经济工作会议提出，加快建设青年友好型城市。聚焦建设青年友好型城市，完善青年安居体系，打造一批未来社区和青年友好街区，加快特色消费街区建设，更好吸引集聚年轻人口。

具体如何做？王蒙认为，首先要增加广大青年的归属感，城市规划、建设、管理要全过程照顾青年需求、体现青春元素，更好激发城市发展活力，让城市对青年更友好，让青年在洛阳更有为；让广大青年有舞台施展才华，以就业为导向，加强洛阳市优势产业与高校相关学科合作，让更多的高校人才服务洛阳产业发展；让广大青年有保障安心发展，持续推进青年人才公寓建设，创造青年宜居生活环境；提升人才工作审核服务效率。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）