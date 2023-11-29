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实施创新驱动发展战略 推动产业高质量发展——市政协委员叶惠玲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2024.02.03 09:41

　　产业发展是现代化洛阳建设的首要任务，只有紧紧抓住科技创新这个关键变量，才能迈向高质量发展轨道。

　　去年，洛阳市全社会研发投入强度达到2.96%，连续5年领跑全省；创新平台总数达到3416家，其中国家级创新平台达108家；新增高新技术企业超过260家，新备案国家科技型中小企业超过3400家；技术合同成交额超145亿元，同比增长27.3%……

　　洛阳市政协委员，洛阳市科技局党组书记、局长叶惠玲用一组数据展示了产业发展“136”工作举措的成效。

　　“洛阳市委十二届五次全会暨市委经济工作会议提出要把产业落到风口上、把创新落到产业上，加快构建现代化产业体系。”谈到下步工作，叶惠玲表示，洛阳市将大力实施创新驱动发展战略，持续细化、实化产业发展“136”工作举措，加快创新平台提级增效，推动创新主体提质倍增，强化企业创新主体地位，强化创新人才引育集聚，积极构建一流创新生态，把科技创新成果转化为推动高质量发展的强力引擎。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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