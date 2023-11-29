多措并举 推动养老服务事业发展——市政协委员王新帅

近年，洛阳市大力推进城市“五级”养老服务设施建设和农村“四类”养老服务设施建设。如何做好居家养老和医养结合？洛阳市政协委员、河南科技大学第一附属医院肿瘤内科五六病区科主任王新帅有独到见解。

近年，洛阳市大力推进城市“五级”养老服务设施建设和农村“四类”养老服务设施建设。如何做好居家养老和医养结合？洛阳市政协委员、河南科技大学第一附属医院肿瘤内科五六病区科主任王新帅有独到见解。 近年，洛阳市大力推进城市“五级”养老服务设施建设和农村“四类”养老服务设施建设。如何做好居家养老和医养结合？洛阳市政协委员、河南科技大学第一附属医院肿瘤内科五六病区科主任王新帅有独到见解。 王新帅说，洛阳把建立健全城乡养老服务体系当成一项重大民生工程和“一把手”工程，初步形成养老服务“洛阳模式”。目前，全市已有246家养老机构，包括132家特困供养机构和114家社会办养老机构，逐渐形成“低端有保障、中端有市场、高端有选择”的养老格局。无论老人经济条件如何，都能找到适合自己的养老方式。 就如何做好居家养老和医养结合，王新帅认为，要加强组织领导和政策扶持，破解养老服务发展难题；积极引进优质社会资本参与养老服务产业发展，打造养老服务综合体；培养人才队伍，提高从业人员业务技能水平，推动养老服务事业创新高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）