明日，洛阳将继续出现低温、降雪天气

今日阴天有小雪，局地有中雪，气温-5℃～-2℃。

昨日，我市小年遇瑞雪，雪花像无数白色的精灵翩翩起舞。

省气象台预计，今天全省阴天，黄河以南有小雪，其中三门峡南部、洛阳南部、南阳、信阳、驻马店部分县市有中到大雪，信阳南部有暴雪，局地有冻雨，其他县市有零星小雪。明天，全省阴天，有中到大雪，东部部分县市有暴雪。

市气象台昨日17时4分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。

市气象台根据最新气象资料分析，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，明日，我市将继续出现低温、降雪天气，最低气温将在5日早上降为-10℃～-8℃；6日至9日云系较多，气温较前期逐渐回升。

最近几天天气预报：

今日：阴天有小雪，局地有中雪，气温-5℃～-2℃。

明日：中雪转阴天，局地有大雪，气温-6℃～-3℃。

5日(周一)：多云间晴天，气温-8℃～0℃。

6日(周二)：多云间阴天，气温-6℃～3℃。

7日(周三)：阴天间多云，气温-4℃～5℃。

8日(周四)：多云到晴天，气温-5℃～8℃。

9日(周五)：晴天到多云，气温-4℃～10℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）