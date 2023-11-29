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洛阳综合艺术展将持续至24日 广大艺术爱好者可免费参观
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 08:59

　　贴龙鳞祈福，手工印制版画，抽福袋……昨日下午，“美术馆里过大年系列活动”上日龘龘(dá dá)——2024洛阳综合艺术展在洛阳美术馆精彩开幕，不少儿童在家长的陪同下学习传统文化，参加互动活动。

　　“妈妈，瞧我印的中国龙！”在开幕式现场，6岁的星星在美术馆工作人员的指导下，拿起油墨磙子给刻好的木板模具上色，然后把一张红纸覆盖其上，再反复按压，将模具的图案完整印在纸上，最后小心翼翼地揭下来，一张完美的木板年画便跃然纸上。

　　美术馆二楼入口处，画中的巨龙腾云驾雾。观众从红包中抽出一片片印有数字编号的龙鳞，再按图索骥，登高爬梯，给龙身上贴上龙鳞。红包里随机抽出的各种精美伴手礼，更是让人喜出望外。

　　除了令人开怀的各类互动活动，2024洛阳综合艺术展的压轴大戏也在二楼展厅揭开面纱。本次活动由洛阳美术馆(洛阳画院)、洛阳师范学院图书馆、应天门美术馆等单位主办。由中国美术家协会、中国书法家协会、中国艺术研究院等单位的19位艺术家精心创作的66件艺术品参加本次展览，涵盖中国画、书法、油画、拓片、剪纸、石刻，木雕、陶瓷等艺术种类。

　　展览以汉代画像石上的龙与门神形象为本体，通过拓印、书法、绘画、雕刻、剪纸等多种形式进行艺术创作，展现了各位艺术家对龙与门神的独特解读，以及对古老形象的现代诠释。在这里，观众能欣赏到龙与门神的多种形态，从古典到现代，从庄重神圣到亲切可人，感受这份超越时空的文化魅力。

　　此次展览将持续至2月24日，广大艺术爱好者可免费参观。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 牛珂 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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