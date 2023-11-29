法院发出支付令 让农民工不再忧“薪”

前几天，新安县人民法院磁涧法庭发出支付令，帮助小杨和他的10名工友高效讨薪。

前几天，新安县人民法院磁涧法庭发出支付令，帮助小杨和他的10名工友高效讨薪。

他们是某机械有限公司的员工，该公司拖欠了他们2023年5月到11月的工资，共计44万余元。小杨说：“虽然公司出具了工资欠条，但大家多次讨要，工资仍未支付。”

去年12月底，小杨等3名年轻人，急匆匆地来到磁涧法庭诉讼服务窗口，代表包括他们在内的11名工友申请支付令。

为确保农民工能够及时拿到工资，磁涧法庭立即启动农民工维权绿色通道，一边审查立案材料，一边安排法官夏冬对接、处理该批案件。“在异议期内，我们征求双方调解意愿，告知被告公司支付令的法律效力和相关规定，虽然双方未达成一致调解意见，但被告公司并未对这11起支付令申请提出异议。”夏冬说，经审查，小杨等11名申请人的申请事实清楚、欠款金额明晰、法律关系明确，遂向该公司发出支付令，要求其在15日内向申请人给付工资款。

夏冬说，法庭发出支付令后，申请人不用再经过开庭、宣判等环节，且受理费参照财产案件受理费的1/3收费，能够高效助力农民工讨薪，有力维护当事人的合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王璐瑶）