要过年了，可别着了骗子的“道”

春节马上到了，大家在囤年货、上网“冲浪”时，可别着了骗子的“道”。近日，市公安局为广大市民准备了一份防范电信网络诈骗指南，发布高发电信网络诈骗案件类型及防骗锦囊，请您查收。

春节马上到了，大家在囤年货、上网“冲浪”时，可别着了骗子的“道”。近日，市公安局为广大市民准备了一份防范电信网络诈骗指南，发布高发电信网络诈骗案件类型及防骗锦囊，请您查收。

类型一 冒充物流客服类诈骗

易受骗群体：经常在网上购物或在电商平台开店的群体。

作案手法：骗子冒充电商平台或物流企业客服人员，谎称受害人网购的商品出现质量问题或售卖的商品因违规被下架，以“理赔退款”或“重新激活店铺”为由要求缴费，诱导受害人提供银行卡或手机验证码等信息，再以“假一赔三”等服务无法理赔为借口，诱导受害人支付费用。

防骗锦囊：接到自称是电商平台、物流企业客服人员电话时，务必到官方平台核实。正规网络商家退货退款不需要事前支付费用，切勿点击陌生人提供的网络链接，切勿随意填写银行卡密码、短信验证码等，更不要按照对方指示打开屏幕共享功能。

类型二 网络游戏产品虚假交易类诈骗

易受骗群体：喜爱网络游戏的青少年群体。

作案手法：骗子在社交、游戏平台发布买卖游戏账号、道具、卡点的广告，以获得免费、低价、抽奖活动资格等为诱饵，以在其他平台交易或私下交易更便宜、更方便为由，诱导受害人绕过正规平台交易，或者要求受害人添加所谓的客服人员账号进行交易或参加抽奖活动。随后，骗子再以受害人操作失误、等级不够等为由，要求受害人支付“注册费”“解冻费”“会员费”等费用，实施诈骗后将受害人拉黑。

防骗锦囊：买卖游戏账号、道具，一定要通过正规网站平台操作。

类型三 虚假购物、服务类诈骗

易受骗群体：喜欢在电商平台、微信群、微信朋友圈等渠道“淘货”或查找有关服务的人群。

作案手法：骗子在微信群、朋友圈、电商平台或其他网站发布低价打折、海外代购、零元购物等广告，诱导受害人通过微信、QQ或其他社交软件添加好友进行交易。待受害人付款后，骗子再以需要缴纳关税、交易税、手续费等为由，诱骗受害人继续转账汇款，事后将受害人拉黑。

防骗锦囊：网购一定要选择正规的电商、服务平台，对异常低价的商品信息提高警惕。在社交平台购物时，一定要详细了解商家真实信息，多方面综合评估，交易时要有第三方担保。

类型四 刷单返利类诈骗

易受骗群体：学生、宝妈、待业、兼职等群体。

作案手法：骗子通过短信、短视频平台、社交软件等发布兼职广告，招募“刷单客”“点赞员”“推广员”，或以免费赠送小家电、免费技能培训等为幌子拉人入群，让受害人完成刷单、关注微信公众号、为短视频点赞或评论、刷粉丝等任务，并发放小额佣金获取受害人的信任。之后，骗子安排“托儿”在群内散布获取高额佣金的截图，以“充值越多、抢单越多、返利越多”为诱饵，引诱受害人做刷单“进阶任务”。当受害人充值大额资金后，骗子以“任务未完成”“卡单”“操作异常”“账户被冻结”等借口，诱骗受害人加大投入进而骗取更多资金，直至受害人发觉被骗。

防骗锦囊：“刷单”“刷信誉”本身就是违法行为，不要被蝇头小利诱惑。牢记，所有刷单都是诈骗。

市反诈中心提醒广大市民下载、安装“国家反诈中心”App，在日常工作、生活中积极学习防范电信网络诈骗知识，提升防骗意识，守好自己的钱袋子。96110是官方预警劝阻专线，如接到该号码来电，意味着机主本人或家人正在遭遇电信网络诈骗，因此一定要尽快接听，耐心听取民警的劝阻，避免上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杜鹏）