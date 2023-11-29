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新春走基层：山村女孩的足球梦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 08:41

　　女足姑娘们正在训练

　　数九寒天，球场边的积雪尚未消融，孟津区平乐镇张盘小学的女足姑娘们又开始了冬训。1日，记者看到她们正在进行紧张而激烈的对抗赛，姑娘们红着脸蛋，哈着白气，带球、突破、射门……

　　在前不久结束的2023年洛阳市青少年校园足球“市长杯”比赛中，这群女足姑娘们勇夺孟津区冠军和全市总决赛一等奖。

　　6年间，张盘小学女足夺得16个县区级及以上冠军。一所山村小学，缘何能在校园足坛叱咤风云，屡屡出圈？

　　故事要从2017年说起。那一年，新组建的张盘小学女子足球队经过5个月训练，夺得全县比赛冠军。“荣誉来得有些意外，却点燃了我们的希望，要用足球改变命运。”回忆起当时的一幕，张盘小学校长宋海波依旧心潮澎湃。

　　万事起步难，唯有迎难而上。没有训练设施，就自己动手制作球门、绕杆桩、反射板；缺乏专业教练，就买来书籍、教学视频自学，并跑到5公里外的专业俱乐部“偷师”；在水泥地训练易受伤，就多方筹措资金，改造专业人工草坪……为给孩子们创造训练条件，宋海波和学校老师们全力以赴。

　　“虽然艰苦，可孩子们天赋好，训练特别拼，尤其是对足球的热爱，让我深受感动。”李磊是洛阳一家专业俱乐部的教练，被张盘小学浓郁的足球氛围感染，于是留下来和孩子们并肩追梦。

　　教练和场地就绪，女足姑娘们的训练步入了正轨。凭着顽强拼搏、永不言弃的精神，首支张盘小学女子足球队从家门口一路踢到了国际赛场。在2019年举行的“‘一带一路’国际青少年足球冬令营”比赛上，张盘小学女足接连击败国内外强队，以全胜战绩夺得U12女子组冠军。

　　骄人战绩背后，是教练、队员们持之以恒的努力。

　　“足球给了我荣誉，让我自信，也改变了我的人生轨迹。”梁佳琪是张盘小学首任女足队长，凭着热爱和刻苦训练，带领球队屡次夺得大赛冠军。今年，梁佳琪凭出色的技术入选了女足U17国家队，正在备战U17亚洲杯。

　　在张盘小学毕业的4批女足队员中，有3人入选国少队，5人成为国家一级运动员，7人成为国家二级运动员，10多人因足球特长升入重点中学，还有不少球员经发掘，前往外地更大的平台发展。在中国女足精神感召下，一批又一批的张盘小学女足队员，变得自信而有理想。

　　“张盘村地处山区，村民多以打工和种地为生，收入不高，就业路子窄。有了足球特长，娃娃们的人生道路越走越宽。”宋海波欣慰地说。

　　近年来，张盘小学因为女足这张名片，得到了有关部门及社会各界的关注。在多方帮助下，学校步入发展快车道，改造升级了教学楼，新建了餐厅和现代化宿舍楼，孩子们的训练设施和装备也得到全面更新。足球还成为当地群众喜闻乐见的体育活动，每逢学校开放日或大型比赛，村民们都会搬着凳子，争先恐后前来观看。

　　宋雨馨灵活敏捷，曾入选全省校园足球最佳阵容；赵鑫冉头球出众，是后防线上的“定海神针”；袁佳馨视野开阔，是球队的中场指挥官……绿茵场上，张盘小学新一批女足阵容已经成型，承载着中国足球未来的希望，一簇簇崭露头角的小花们，以梦为马，披荆斩棘，精彩绽放。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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