二里头文创糕点：请品尝“历史的味道”

当“明星文物”遇上糕点会碰撞出怎样的火花？近日，二里头夏都遗址博物馆发布文创糕点《最早的中国》，其设计灵感源于馆中6件国宝级文物。

印有乳钉纹铜爵的文创糕点

当“明星文物”遇上糕点会碰撞出怎样的火花？近日，二里头夏都遗址博物馆发布文创糕点《最早的中国》，其设计灵感源于馆中6件国宝级文物。

记者在发布会现场看到，文创糕点《最早的中国》为礼盒包装，盒子主体以暗红色为主，正面是产品的形象IP，背面是二里头夏都遗址博物馆的简介。盒中共有糕点7块，其设计灵感来源于二里头夏都遗址博物馆6件代表性馆藏文物，分别为绿松石龙形器、镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰、玉璋、乳钉纹铜爵、网格纹铜鼎和骨猴。据了解，盒子中的糕点共有3种口味。

近年来，为了让“文物活起来”，二里头夏都遗址博物馆联合多方力量积极探索新模式。本次将文物元素融入糕点制作，也是该馆首次把食品工艺与现代文创相结合，让二里头遗址变得可以“品尝”，让游客在感受历史的同时，也能品尝“历史的味道”。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 贾中宝/文 记者 刘岩峰/图）