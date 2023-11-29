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洛阳市元宇宙产业联盟成立

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 08:22

　　昨日，我市元宇宙产业联盟正式成立，标志着该领域产业发展步入新阶段。

　　该联盟集结了全市元宇宙领域重点企业、配套零部件生产企业、科研院所、高校、第三方服务机构、社会团体共33家，其中洛阳城苑文化旅游投资集团任理事长单位，洛阳众智软件科技股份有限公司任秘书长单位。

　　元宇宙是人工智能、区块链、5G、物联网、虚拟现实等新一代信息技术的集大成应用，是具有广阔空间和巨大潜力的未来产业。我市将元宇宙产业作为重塑产业格局、建设现代化产业体系的重要抓手，全市元宇宙产业链当前已培育核心企业26家，产业规模约30亿元。

　　根据规划，市元宇宙产业联盟成立后将切实发挥自身职能，持续强化联盟成员单位信息互通、资源互补、抱团发展，积极开展产业链上下游产品对接合作，在人机交互、智能算法、数字孪生等关键技术和共性问题上实施协同攻关，聚焦我市制造业、新文旅等优势领域拓展应用场景，通过持续开辟数字经济新场景、新应用、新生态，培育经济新动能，共同提升全市产业化、规模化发展水平，助力洛阳建成国内具有较大影响力的元宇宙产业发展示范区。

　　副市长、市元宇宙产业链链长牛刚参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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