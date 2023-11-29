洛阳市纪委常委会召开会议

1日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，以及省两会、十一届省纪委四次全会和十二届市纪委四次全会精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

1日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，以及省两会、十一届省纪委四次全会和十二届市纪委四次全会精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，要清醒认识春节前后安全生产严峻形势，聚焦道路交通、危化品、燃气、火灾防范等领域，加强市县联动、“室组”协同，着力压责纠偏，确保问题隐患排查整改全覆盖、无死角。要坚持问题导向，聚焦安全责任和工作作风，以严格监督执纪和精准有效问责推动安全生产责任落实落细，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

会议指出，要把学习贯彻中央纪委全会、省两会和省、市纪委全会精神作为当前重要政治任务，研究制定市纪委全会重点工作分解落实方案，把推进落实情况作为日常监督、派驻监督、巡察监督的重要内容，确保全会部署的各项工作任务及时、准确、全面贯彻落实。

会议要求，要从严抓好春节期间正风肃纪，紧盯重点人、重点事、重点岗位、重点场所，加强明察暗访、监督检查，对不收敛不收手、顶风违纪问题，发现一起、查处一起，持续释放全面从严、一严到底的强烈信号，确保节日期间风清气正。要加强自我监督约束，带头落实中央八项规定精神，持续锻造“耐打听”的纪检监察队伍，做遵规守纪的标杆、自我革命的表率。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋）