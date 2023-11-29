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走访慰问退休老同志和联系专家 汇聚洛阳高质量发展智慧和力量

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 08:26

　　新春临近，2日，按照市委统一安排，市人大常委会主任李保国带队走访慰问退休老同志和联系专家，为他们送去节日祝福和慰问品。

　　在何泽民、苏立樾、邓同美、曾丹梅等退休老同志家中，李保国与他们聊家常、忆往昔、话发展，关切询问他们的身体状况和生活起居，对他们致以诚挚的新春问候和祝福。希望老同志们在保重身体的同时，继续发挥智慧优势、经验优势，一如既往关心支持洛阳各项工作，为我市经济发展积极建言献策，贡献智慧和力量。他叮嘱相关部门要常怀敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事，深入细致做好各项服务保障工作，让老同志晚年生活更加安心、舒心、暖心。

　　在中国空空导弹研究院首席专家、正高级工程师梁晓庚家中，李保国详细询问其工作生活情况，认真听取他对洛阳发展的意见建议，感谢他长期以来对洛阳经济社会发展作出的贡献。李保国对梁晓庚在科研领域的钻研付出表示敬佩，勉励科研工作者们以梁晓庚为榜样，坚守初心、锐意进取，发挥自身专业优势，为洛阳高质量发展注入科技创新动力。

　　随后，李保国一行来到了洛阳轴承研究所有限公司慰问国机集团首席专家、正高级工程师赵滨海，对其敬业奉献精神给予高度赞扬，希望其继续发扬头雁精神和传帮带作用，在轴承设计开发及应用领域不断取得新突破。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 相兴娜 刘亚鹏）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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