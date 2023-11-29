《欢喜迎龙年 文明过春节》倡议书

龙腾盛世千家喜，春满神州万物荣。

亲爱的市民朋友们：

龙腾盛世千家喜，春满神州万物荣。值此2024年新春佳节来临之际，我们向您致以最诚挚的节日问候和最美好的新春祝愿！为进一步弘扬中华民族优秀传统美德，以实际行动移风易俗、破旧立新，过一个平安、文明、节俭、温馨、热情的春节，我们倡议：

平安过节迎新春。严格遵守《洛阳市人民政府关于2024年春节期间烟花爆竹燃放“禁改限”的通告》有关要求，在规定的时间地点燃放合格的烟花爆竹；节日出行要守规矩，不开“斗气车”、不酒后驾车、不疲劳驾车、不乱穿马路；注意家庭用火、用电、用气安全，发现隐患及时处理。把安全烙印心中，过一个如意吉祥的“平安年”。

文明过节庆新春。自觉遵守社会公德，遵从洛阳市民公约、村规民约等相关规定。文明出行，行人文明过马路，车辆礼让斑马线；移风易俗，自觉抵制高价彩礼、人情攀比、恶俗婚闹、大操大办等陈规陋习。树立文明新风尚，过一个美好祥和的“文明年”。

节俭过节贺新春。“一粥一饭当思来之不易”，树立“节约高尚、浪费可耻”的理念。自觉参与“光盘行动”，养成适度点餐、剩菜打包的好习惯，杜绝“餐桌上的浪费”，培育“舌尖上的美德”；理性消费，节俭送祝福、礼轻情意重，自觉摒弃爱面子、讲排场、比阔气的不良风气。传承中华美德，过一个惜福勤俭的“节俭年”。

温馨过节暖新春。弘扬好家风，传承好家训，放下手机，远离电脑，多陪伴父母家人，厚养家风正气；积极参与社会公益活动和新时代文明实践志愿服务活动，主动为先进典型、孤寡老人、空巢老人、困难家庭、留守儿童等送温暖、献爱心。让温情浸润人心，过一个崇德向善的“温馨年”。

礼遇游客乐新春。有朋自远方来，不亦乐乎？建议错峰出游出行，把本地热门景区、网红景点留给外地游客；每一位市民都是洛阳的代表，我们的一个微笑、一声问候、一次悉心引路、一番热情解答彰显的是洛阳这座城市的温度与气度；让我们笑迎四方宾朋、广纳八方来客，充分展现洛阳的迎宾之姿、待客之道。争做东道主，过一个热热闹闹的“欢乐年”。

新年新气象，新年新风尚。让我们用平安、文明、节俭、温馨、热情装点新春佳节，努力做文明人、办文明事、过文明节，以实际行动争做文明新风的践行者、宣传者、引领者。

恭祝全市人民新春快乐、身体健康、阖家幸福、万事如意！

市文明办市精神文明建设促进中心

2024年2月2日