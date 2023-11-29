洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《欢喜迎龙年 文明过春节》倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.02 21:55

亲爱的市民朋友们：

　　龙腾盛世千家喜，春满神州万物荣。值此2024年新春佳节来临之际，我们向您致以最诚挚的节日问候和最美好的新春祝愿！为进一步弘扬中华民族优秀传统美德，以实际行动移风易俗、破旧立新，过一个平安、文明、节俭、温馨、热情的春节，我们倡议：

　　平安过节迎新春。严格遵守《洛阳市人民政府关于2024年春节期间烟花爆竹燃放“禁改限”的通告》有关要求，在规定的时间地点燃放合格的烟花爆竹；节日出行要守规矩，不开“斗气车”、不酒后驾车、不疲劳驾车、不乱穿马路；注意家庭用火、用电、用气安全，发现隐患及时处理。把安全烙印心中，过一个如意吉祥的“平安年”。

　　文明过节庆新春。自觉遵守社会公德，遵从洛阳市民公约、村规民约等相关规定。文明出行，行人文明过马路，车辆礼让斑马线；移风易俗，自觉抵制高价彩礼、人情攀比、恶俗婚闹、大操大办等陈规陋习。树立文明新风尚，过一个美好祥和的“文明年”。

　　节俭过节贺新春。“一粥一饭当思来之不易”，树立“节约高尚、浪费可耻”的理念。自觉参与“光盘行动”，养成适度点餐、剩菜打包的好习惯，杜绝“餐桌上的浪费”，培育“舌尖上的美德”；理性消费，节俭送祝福、礼轻情意重，自觉摒弃爱面子、讲排场、比阔气的不良风气。传承中华美德，过一个惜福勤俭的“节俭年”。

　　温馨过节暖新春。弘扬好家风，传承好家训，放下手机，远离电脑，多陪伴父母家人，厚养家风正气；积极参与社会公益活动和新时代文明实践志愿服务活动，主动为先进典型、孤寡老人、空巢老人、困难家庭、留守儿童等送温暖、献爱心。让温情浸润人心，过一个崇德向善的“温馨年”。

　　礼遇游客乐新春。有朋自远方来，不亦乐乎？建议错峰出游出行，把本地热门景区、网红景点留给外地游客；每一位市民都是洛阳的代表，我们的一个微笑、一声问候、一次悉心引路、一番热情解答彰显的是洛阳这座城市的温度与气度；让我们笑迎四方宾朋、广纳八方来客，充分展现洛阳的迎宾之姿、待客之道。争做东道主，过一个热热闹闹的“欢乐年”。

　　新年新气象，新年新风尚。让我们用平安、文明、节俭、温馨、热情装点新春佳节，努力做文明人、办文明事、过文明节，以实际行动争做文明新风的践行者、宣传者、引领者。

　　恭祝全市人民新春快乐、身体健康、阖家幸福、万事如意！

　　市文明办市精神文明建设促进中心

　　2024年2月2日
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
        赋能发展勇担当，蓄势前行向未来。
  • ·10月龄女婴腹泻就医 却意外查出罕见病
  • ·吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 注意防范！未来几天洛阳将有雨雪冰冻天气
  • 期待值拉满！洛阳王城公园、隋唐城遗...
  • 洛阳“神都灯宴”彩灯世界今日正式开园
  • 灵活就业人员医保费用可以代缴吗？洛...
  • 熊猫界的顶流！洛阳灵岩花式“整活儿...
  • 新年“孝心礼物”越来越有“科技感”...
  • 新春走基层：洛阳首个残疾人公用辅具...
  • 立良法促善治 谋发展谱新篇 ——洛阳...
  • 洛阳一社区成立“送菜志愿队” 一送就...
  • 事关校外培训机构！洛阳市教育局公开曝光
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    迎新春 百人剪百龙活动

    手机随拍

    冬日

    汉服人像
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605