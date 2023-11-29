暖心！临时救助点为受困男子买回家的车票

“你好，你们是不是救助站的？”1日下午，洛阳市救助管理站的临时流动救助车刚到洛阳火车站巡查，便有一名年轻男子来到临时流动救助点寻求帮助。

“你好，你们是不是救助站的？”1日下午，洛阳市救助管理站的临时流动救助车刚到洛阳火车站巡查，便有一名年轻男子来到临时流动救助点寻求帮助。

救助点工作人员经沟通后得知，该男子是洛阳市伊川县白沙镇人，刚从外地打工回来，但钱包和手机全都不翼而飞。可能由于智力和表达方面存在缺陷，该男子并未说清楚自己的随身财物是如何丢失的。

他求助救助点工作人员能否为其买一张回家的车票。“我家里困难，父亲还生着病……”该男子哽咽地说。

“你先别着急，我们会帮你想办法。我们需要先核实一下你的身份，你先喝点热水。”救助点工作人员耐心地回答道。

随后，工作人员联系到该男子家所在的村委会，证实该男子所述情况基本属实。

“我们先给你买一张回家的车票，你先回家。你的困难我们已经跟你的村里反映过了，村里会给一些照顾，请放心。”工作人员安慰他。

“太谢谢你们了！”男子感激地说。

之后，工作人员随同该男子来到火车站对面的汽车站，为该男子买了一张回家的车票，并且目送他坐车离开。

洛阳市救助管理站有关负责人表示，目前正值春运，并且降温大雪天气持续，为进一步做好流浪乞讨及临时受困人员的救助工作，洛阳市救助管理站在全面做好街面巡查的基础上，在城市区火车站、汽车站等人流密集区域建立了临时流动救助点，并配置专用车辆、生活物资及工作人员，以便流浪乞讨及临时受困人员及时得到救助。

截至目前，临时流动救助点已对3名临时受困人员提供了救助服务。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 王毅 文/图）