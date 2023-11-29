全力除冰雪、保畅通！洛阳城管部门出动1万余人次

2日，洛阳再迎降雪，洛阳城管部门全力做好强降雪和低温雨雪冰冻天气防范工作。
2日，洛阳再迎降雪，洛阳城管部门全力做好强降雪和低温雨雪冰冻天气防范工作。
2日，洛阳再迎降雪，洛阳城管部门全力做好强降雪和低温雨雪冰冻天气防范工作。
“12时40分，经巡查发现牡丹桥、洛阳桥、西苑桥、朝岭立交桥、翠云峰立交桥、唐寺门立交桥等102座桥梁及匝道出现积雪和结冰，我们立即启动相关预案。”洛阳市城管局有关负责人介绍，4支抢险队伍、23台除雪车全部出动开始对所辖桥梁进行撒布融雪剂作业，截至17时30分，完成了一遍撒布融雪剂作业，撒布融雪剂约230吨。
同时，针对城市主次干道除雪保通任务，城管部门按照“以雪为令、雪停路通”的要求，组织环卫部门不间断开展除雪作业，采用定路段、定人员、定车辆、定时限的方式，对主次干道、易滑点、陡坡等重点部位撒布融雪剂。截至2月2日16时，出动人次1万余次，撒布机、雪铲各类机械设备279台次，使用融雪剂180余吨，确保群众出行安全畅通。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图)
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