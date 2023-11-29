洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全力除冰雪、保畅通！洛阳城管部门出动1万余人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.02 21:02

　　2日，洛阳再迎降雪，洛阳城管部门全力做好强降雪和低温雨雪冰冻天气防范工作。

　　“12时40分，经巡查发现牡丹桥、洛阳桥、西苑桥、朝岭立交桥、翠云峰立交桥、唐寺门立交桥等102座桥梁及匝道出现积雪和结冰，我们立即启动相关预案。”洛阳市城管局有关负责人介绍，4支抢险队伍、23台除雪车全部出动开始对所辖桥梁进行撒布融雪剂作业，截至17时30分，完成了一遍撒布融雪剂作业，撒布融雪剂约230吨。

　　同时，针对城市主次干道除雪保通任务，城管部门按照“以雪为令、雪停路通”的要求，组织环卫部门不间断开展除雪作业，采用定路段、定人员、定车辆、定时限的方式，对主次干道、易滑点、陡坡等重点部位撒布融雪剂。截至2月2日16时，出动人次1万余次，撒布机、雪铲各类机械设备279台次，使用融雪剂180余吨，确保群众出行安全畅通。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
        赋能发展勇担当，蓄势前行向未来。
  • ·10月龄女婴腹泻就医 却意外查出罕见病
  • ·吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 注意防范！未来几天洛阳将有雨雪冰冻天气
  • 期待值拉满！洛阳王城公园、隋唐城遗...
  • 洛阳“神都灯宴”彩灯世界今日正式开园
  • 灵活就业人员医保费用可以代缴吗？洛...
  • 熊猫界的顶流！洛阳灵岩花式“整活儿...
  • 新年“孝心礼物”越来越有“科技感”...
  • 新春走基层：洛阳首个残疾人公用辅具...
  • 立良法促善治 谋发展谱新篇 ——洛阳...
  • 洛阳一社区成立“送菜志愿队” 一送就...
  • 事关校外培训机构！洛阳市教育局公开曝光
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    迎新春 百人剪百龙活动

    手机随拍

    冬日

    汉服人像
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605