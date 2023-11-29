翰墨暖人心！洛阳移动为客户写春联、送万福活动受欢迎

红红火火写春联，岁岁平安迎新年。

红红火火写春联，岁岁平安迎新年。

1月31至2月2日，洛阳移动工会组织员工书法爱好者，广泛开展“翰墨飘香、爱在移动，开门红、启新篇”写春联、送万福活动，先后到定点帮扶村、共建社区、营业厅开展活动，同时开展信息惠民行动，收到了良好效果。

随着新年临近，为弘扬中华传统文化，将企业的关爱和祝福送至客户和群众当中，洛阳移动工会组织部分书法爱好者，广泛开展书写春联、送万福，营造浓厚新春佳节氛围。

在洛阳移动员工书画活动室，洛阳移动书法协会6名书法爱好者精心准备，开启了送春联活动序幕。员工自选内容前来定制，书写现场，真草隶篆各体翰墨飘香，自创卡通龙宝“福”字备受欢迎，大家将祝福和吉祥挥毫成一幅幅红彤彤的新春寄语，纵情泼墨，各得喜乐。

在洛龙区新时代文明实践站，洛阳移动书法爱好者来到宝龙社区，现场书写对联，送出企业对社区居民浓浓的新年祝福。书写现场，吸引了小区居民的围观，大家排队以求充满着吉祥和新春气息的春联，大厅内洋溢着节日的喜庆气息。

涧西区重庆路街道二社区是焦裕禄同志在洛阳工作期间曾经居住生活的地方，常住上万名居民，是中国移动洛阳涧西分公司重点服务和共建单位。为迎接新春佳节的到来，涧西移动武汉路分局联合重庆路街道二社区党委，整合辖区多方资源，开展“福满邻里其乐‘龙龙’”新春嘉年华活动。分公司书协送春联活动应邀前往协同共建。

为满足二社区社区居民对春联需求量大的要求，洛阳移动书法爱好者提前准备，书写好百余幅春联到现场分发。2月1日下午，为增添新春喜庆吉祥年味，洛阳移动书法爱好者身着汉服，现场书写春联，赢得了社区居民的欢迎。

足不出门就找到年味。“听说这里要开展现场书写春联活动，我们几家人相约来求一副手写春联，体验浓浓的年的味道。看见来给送春联的志愿者还是身着汉服，一下感觉春节的氛围越来越浓了。”“这些老师们手写春联，非常有特点，个性鲜明，对比起来欣赏，也是一番享受”。周围群众对洛阳移动“翰墨飘香、爱在移动”写春联、送万福活动给予一致好评。

在金城寨街营业厅，洛阳移动客户服务部布置笔墨纸砚，邀请客户到厅现场写春联、送万福。客户在办理业务的同时，驻足前往，纷纷定制自己心爱的春联内容，营业厅书写春联得到了客户称赞。

定点帮扶一直是企业义不容辞的责任。远在洛宁县陈吴乡禄北村，因天气原因洛阳移动写春联、送万福活动不能到现场书写，但禄北村的村民同样能收到洛阳移动“写春联、送万福”活动的关爱，书法爱好者加班加点，书写好数百副春联，委托驻村书记待天气好转即可送往村民朋友手中，共同分享龙年昌运。

借助“书春联，送万福”活动，中国移动洛阳涧西分公司开展社区共建互动，现场特别设置了为老年居民清理手机、提供业务咨询、老年机办理、5G新通话户体验、生活服务会员、路由器更换、流量包、新入网等服务，同时联动了管辖片区的重庆路派出所，讲解电信诈骗常见套路，筑牢安全防线。活动后，洛阳移动入户走访社区百岁以上老人，为老人安装摄像头，定位手表等智能化设备，并送上春联及新春慰问，得到了老人及其家人的认可。(高远、周学武、郭海燕、胡安娜、朱小媛)