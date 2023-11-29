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2024年“书香洛阳·中国年”全民阅读系列活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.02 18:36
 

　　2日，以“书香迎新 阅见美好”为主题的2024年“书香洛阳·中国年”全民阅读系列活动在洛阳市图书馆启动，活动将持续至2月25日。

　　此次全民阅读系列活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文广旅局、洛阳市文联共同主办，洛阳市新华书店、河洛文化生态保护发展中心、洛阳市图书馆承办，坚持市、县(区)联动，依托全市新华书店、图书馆、“河洛书苑”城市书房、农家书屋，以及新时代文明实践中心(所、站)、邻里中心等阵地，策划开展“寻味非遗”中国年、“‘书’是生活”中国年、“云端阅读”中国年三大类活动，营造浓浓的书香年味。

　　“寻味非遗”中国年活动将组织非遗代表性传承人走进部分城市书房，开展剪纸、剪窗花等非遗普及和传承活动。“‘书’是生活”中国年活动将组织开展“‘阅’享书香全城共读”“过充电双节、逛图书超市”图书馆里过大年、“迎双节品书香”读书有礼暨2024双节“阅读之星”评选、“最美阅读瞬间”摄影大赛、“你选书·我买单”等多项活动，包含汉服打卡、专题展览、新书展借、义写春联、VR体验、古琴演奏等特色活动。“云端阅读”中国年活动将组织开展“‘阅’读新春书卷飘香”优秀数字资源推广、“经典续文脉翰墨凝芸香”专题阅读推广、“龙腾盛世书海寻宝”有奖竞答等活动，利用洛阳市图书馆微信公众号、小程序等开展春节数字阅读推广活动。

　　启动仪式上还举行了年画雕版拓印体验、非遗传承人剪纸送福、迎新春楹联专题展、“护苗”宣传教育、“护苗·绿书签”签名、书香河南公共文化平台宣传普及推广等多项活动。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 尹松峰 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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